В "Транснефти" пока не взялись оценить влияние "Восток Ойла" на грузооборот

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - "Транснефть" пока не может оценить влияние проекта "Восток Ойл" на изменение грузооборота, сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент компании Максим Гришанин.

"Пока мы ничего не планируем, потому что нам не известны точные планы "Восток Ойла". Мы не знаем, какое влияние окажет это на наш грузооборот. Если влияние будет значительным, то соответствующее законодательство дает нам право обратиться к регулятору (в ФАС - ИФ)", - сказал он.

"Транснефть" - российская трубопроводная монополия, оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

"Восток Ойл" - проект "Роснефти" по разработке северных месторождений. Потенциал добычи жидких углеводородов может составить 115 млн тонн в год. Ресурсную базу компания оценивает в более чем 6 млрд тонн жидких углеводородов. Проект характеризуется легкой нефтью с уникально низким содержанием серы (0,01-0,04%), которая может рассчитывать на существенную премию к Brent. Предполагается, что нефть "Восток Ойла" будет поставляться через Северный морской путь.