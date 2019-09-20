Спор "Роснефти" и "Транснефти" о качестве нефти в трубопроводе решат в правительстве

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Спор о методах определения качества нефти в системе трубопроводов "Транснефти", который возник между нефтетранспортной монополией "Роснефтью", перенесен на рассмотрение в правительство, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Он высказал мнение, что поиск решения не займет много времени.

Ранее министр говорил, что данный спор будет урегулирован в рабочем порядке.

В конце августа стало известно, что председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением, как можно восстановить имидж России как надежного поставщика качественной нефти после форс-мажора на нефтепроводе "Транснефти" "Дружба". Он предложил поручить независимым инспекторам (сюрвейерам) ежедневно проверять качество нефти, которая сдается в систему и выходит из нее. Еще он рекомендовал ужесточить требования к содержанию хлорорганических соединений: не более 1 ppm (миллионные доли) вместо 6 ppm.

"Транснефть" же предлагала правительству передать под ее контроль сторонние приемные пункты нефти и осуществить единую сертификацию химико-аналитических лабораторий, которые занимаются лабораторным анализом качества нефти.

После публикаций о письме Шредера между компаниями произошла публичная перепалка. Пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин заявил, что его компания готова допустить независимых инспекторов, если расходы на их работу возьмут на себя нефтяные компании. Комментируя предложение ужесточить нормативы по хлорорганике, Демин предложил "Роснефти" самой их выполнять.

"Роснефть" потребовала, чтобы "Транснефть" извинилась перед Шредером за публичное шельмование.

4 сентября Новак пообещал, что его ведомство урегулирует спор в рабочем порядке. Два дня спустя источник "Интерфакса" сказал, что Минэнерго в ближайшие дни вынесет проблему на обсуждение с представителями обеих компаний, Минэкономразвития и ФАС.