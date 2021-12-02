Apple предупредила о снижении спроса на iPhone в преддверии праздников

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Apple Inc. сообщила поставщикам компонентов, что замедлился спрос на линейку iPhone 13 на фоне мировых проблем в цепях поставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Apple уже понизила целевой показатель производства iPhone 13 на текущий год на 10 млн единиц с прежних 90 млн из-за дефицита чипов. Компания рассчитывала компенсировать основную часть этого сокращения в следующем году, когда ситуация с поставками, как ожидалось, улучшится. Теперь она сообщила, что этого может не произойти, отмечают источники.

Apple все еще ожидает рекордных показателей продаж в праздничный сезон: аналитики прогнозируют увеличение выручки компании на 6%, до $117,9 млрд в последние три месяца текущего года. Однако квартал будет не настолько впечатляющим, как рассчитывала компания и аналитики на Уолл-стрит.

Проблемы с поставками также негативно влияют на партнеров Apple. Так, выручка основного для компании поставщика микросхем, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., в октябре сократилась на 12% по сравнению с предыдущим месяцем, до $4,8 млрд.