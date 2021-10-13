Bloomberg сообщил, что Apple произведет меньше iPhone 13 из-за дефицита чипов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Компания Apple вынуждена скорректировать целевые показатели по производству новых iPhone 13 из-за продолжающегося дефицита чипов для устройств, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, Apple до конца года планировала произвести 90 миллионов новых моделей iPhone, но компании Broadcom и Texas Instruments не смогут поставить необходимое количество деталей. В итоге Apple, вероятно, придется уменьшить цели по производству iPhone 13 в текущем году сразу на 10 миллионов устройств.

Как отмечает Bloomberg, Apple является один из главных покупателей чипов в мире, но, несмотря на значительную покупательную способность, сталкивается с теми же проблемами, что и другие производители электроники. Между тем, по данным агентства, основные производители микросхем предупредили, что спрос будет продолжать опережать предложение и в следующем году, а, возможно, и дольше.

Apple представила новый iPhone 13 в сентябре.

Ранее СМИ сообщали об увеличении сроков поставок новых iPhone из-за вспышки коронавируса во Вьетнаме, где собираются некоторые части устройств.