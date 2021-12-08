Apple в сентябре и октябре выпустила смартфонов iPhone 13 на 20% меньше плана

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В сентябре и октябре 2021 года Apple выпустила iPhone 13 на 20% меньше, чем планировала, из-запроблем с цепочкой поставок и ограничения в подаче электроэнергии в Китае, сообщает издание Nikkei.

По его сведениям, в Китае в начале октября выпуск iPhone и iPad на ряде фабрик полностью прекратился - это произошло в период, когда они обычно работают на пределе возможностей в преддверии праздничного сезона.

"В связи с ограниченным количеством компонентов и микросхем не имело смысла перерабатывать в праздники и доплачивать работникам, - сказал изданию один из управляющих цепочкой поставок. - Раньше такого никогда не случалось".

Также на производстве сказались сбои в работе предприятий, производящих компоненты, во Вьетнаме и Малайзии из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

В результате Apple недосчиталась нескольких миллионов новых гаджетов, представленных в сентябре, и лишилась миллиардов долларов потенциальной выручки.

Компания поставила цель выпустить 230 млн iPhone в 2021 году, однако реальное количество произведенных устройств будет меньше примерно на 15 млн единиц, пишет Nikkei. В ноябре темпы производства новых устройств восстановились, однако объемы производства более старых моделей iPhone и iPad существенно сократились, поскольку ограниченное количество компонентов было решено использовать в новых гаджетах.

Bloomberg в октябре сообщал, что Apple, вероятно, сократит прогноз выпуска iPhone 13 в 2021 году на 10 млн единиц из-за продолжающегося дефицита полупроводниковых компонентов.

Apple в четвертом финансовом квартале, завершившемся 25 сентября, увеличила выручку на 29%, до рекордного для этого периода значения, однако показатель впервые с 2018 года не оправдал ожиданий рынка. Хуже прогнозов аналитиков оказались также продажи iPhone и носимых устройств.