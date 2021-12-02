СД "РусАла" по просьбе Sual обсудит созыв акционеров по вопросу о дивидендах

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "РусАла" 14 декабря рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров по вопросу выплаты дивидендов за 9 месяцев 2021 года, сообщила компания. Обращение на эту тему поступило от Sual Partners 30 ноября.

За неделю до этого совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить 1523 рубля на акцию за 9 месяцев (дивдоходность около 6,8%). Общая сумма выплат составит 232,84 млрд рублей(около $3,2 млрд), более четверти этой суммы получил "РусАл", контролирующий 26,25% акций "Норникеля".

Внеочередное собрание акционеров "РусАла" по дивидендам может состояться 10 января, сообщила компания.

Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров в этом году уже требовала выплаты дивидендов - за первое полугодие 2021 года. Совет директоров, где доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ и согласованные OFAC независимые директора, не поддержал эту инициативу. На внеочередном собрании акционеров в сентябре против выплаты дивидендов проголосовало 62% зарегистрировавшихся акционеров, "за" - 31,9%.

В Sual считают, что в соответствии с действующей политикой "РусАла" "должна была и имела все возможности" выплатить своим акционерам $904,5 млн дивидендов, начиная с 2019 года. В том числе дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года должны были составить $289,8 млн. Из них на Sual Partners могло прийтись $74 млн.

"РусАл" последний раз выплачивал дивиденды за 2017 год в размере $0,0197 на акцию (всего около $300 млн). После этого компания отказывалась от дивидендов из-за низких цен на алюминий, неблагоприятной макроэкономической ситуации и санкций США. По итогам 2020 года "РусАл" вновь принял решение отказаться от дивидендов.

Финансовые показатели первого полугодия получили поддержку от высоких цен на алюминий, помимо этого, компания выручит порядка $1,4 млрд от продажи части акций "Норникеля" в ходе buyback, но эти средства компания планировала потратить на инвестпрограмму и погашение части долга.

Основным акционером "РусАла" (57%) является En+. Sual Partners Виктора Вексельберга владеет 25,72% "РусАла". Free float "Русала" - 17,4%.