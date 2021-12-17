Акционерам "Русала" рекомендовано голосовать против выплаты дивидендов за 9 месяцев

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам компании на внеочередном собрании поддержать решение об отказе от выплаты дивидендов за 9 месяцев этого года, следует из документов компании.

Вопрос, который будет поставлен на голосование акционерам, звучит так: "в связи с истечением срока принятия решения о выплате дивидендов за 9 месяцев 2021 года, предусмотренном в уставе, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 9 месяцев 2021 года". Акционерам рекомендовано поддержать это решение.

Выплатить дивиденды предложил Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров. Ранее совет директоров не смог принять решение по этому поводу из-за отсутствия отчетности по МСФО за 9 месяцев.

Из-за этого нет возможности корректно рассчитать размер чистой прибыли, заявил "Русал", а также, по требованиям устава, подготовить отчет о платежеспособности.

"Русал" с середины прошлого года отчитывается по МСФО за полугодие и год, до этого отчетность была поквартальной.

Вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров компании 10 января 2021 года. В нем смогут принять участие акционеры по данным на 17 декабря текущего года.

Обращение к совету с просьбой рассмотреть выплату дивидендов поступило от Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров в конце ноября.

Незадолго до этого совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить 1523 руб. на акцию за 9 месяцев (дивдоходность на момент объявления около 6,8%). Общая сумма выплат составит 232,84 млрд руб. (около $3,2 млрд), более четверти этой суммы получит "Русал", контролирующий 26,25% акций "Норникеля". До этого "Русал" получил в этом году около $900 млн дивидендов "Норникеля".

Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров в этом году уже требовал выплаты дивидендов - за первое полугодие 2021 года. Совет директоров, где доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ и согласованные OFAC независимые директора, не поддержал эту инициативу. На внеочередном собрании акционеров в сентябре против выплаты дивидендов проголосовало 62% зарегистрировавшихся акционеров, "за" - 31,9%.

Согласно заявлению Sual, в соответствии с действующей политикой ОК "Русал" "должна была и имела все возможности" выплатить своим акционерам $904,5 млн дивидендов, начиная с 2019 года и заканчивая первым полугодием этого года. В том числе дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года должны были составить $289,8 млн. Из них на Sual Partners могло прийтись $74 млн.

По мнению Sual, отказ совета директоров компании рассмотреть возможность выплаты дивидендов за 9 месяцев является грубым нарушением прав миноритарных акционеров на справедливое распределение прибыли компании. "Тем более, что 9 месяцев 2021 года были для ОК "Русал", как признавала сама компания в производственном отчете, благоприятными: цены на алюминий в этот период достигали рекордных с 2008 г. значений, спрос на металл стремительно восстанавливался к допандемийному уровню, а предложение сократилось в связи с повышенными требованиями клиентов к углеродному следу продукции", - напоминал Sual.

"Русал" последний раз выплачивал дивиденды за 2017 год в размере $0,0197 на акцию (всего около $300 млн). После этого компания отказывалась от выплаты дивидендов из-за низких цен на алюминий, неблагоприятной макроэкономической ситуации и санкций США. По итогам 2020 года "Русал" вновь принял решение отказаться от выплаты дивидендов.

Финансовые показатели "Русала" в этом году получили поддержку от высоких цен на алюминий, помимо этого и дивидендов "Норникеля", компания выручит порядка $1,4 млрд от продажи части акций "Норникеля" в ходе buyback, но эти средства компания планировала потратить на инвестпрограмму и погашение части долга.

Основным акционером "Русала" (57%) является En+. Sual Partners Виктора Вексельберга владеет 25,72% "Русала". Free float "Русала" - 17,4%.