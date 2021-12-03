Холдинг "Газпром-Медиа" стал владельцем косвенной доли в VK

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Газпромбанк вносит в качестве вклада в имущество АО "Газпром-Медиа Холдинг" 45% АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосов VK (ранее Mail.ru Group), говорится в сообщении медиахолдинга.

Соответствующее решение принял Газпромбанк, по итогам сделки холдинг "Газпром-Медиа" становится акционером МФТ, уточняется в релизе.

ГПБ с конца ноября является владельцем 36% МФТ - соответствующую долю финансовая организация выкупила у Сбербанка за 12,8 млрд рублей.

Накануне о выходе из капитала МФТ сообщил холдинг USM. В "МФ Технологии" USM принадлежало через ПАО "Мегафон" 45%, и еще 9% напрямую.

Владельцем 45-процентной доли в МФТ становится группа "СОГАЗ" - соответствующая сделка одобрена на уровне совета директоров страховой группы.

Накануне в пресс-службе USM поясняли "Интерфаксу", что 9-процентный пакет акций "находится в сделке с Газпромбанком".

МФТ владеет 4,8% экономической и 57,3% голосующей доли в VK. Акционерами VK также являются структура южноафриканского холдинга Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля), Alibaba Group (9,5% и 4,5%), Tencent (7% и 3,3%).

По итогам всех сделок, мимо "СОГАЗа" и "Газпром-медиа холдинга", у которых будет по 45% МФТ, владельцем 10% МФТ остается госкорпорация "Ростех".

"Газпром-медиа холдинг" управляет эфирными каналами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", 2х2, "Суббота!"), кинопроизводством ("Киностудия КИТ", Comedy Club Production, Good Story Media и др.), производством и дистрибуцией тематических телеканалов (32 канала). Также в портфель "Газпром-медиа" входят 11 радиостанций, кинодистрибьюторы ("Централ Партнершип", "Белые ночи"), видеосервисы (Premier, Rutube), оператор спутникового ТВ "НТВ-Плюс", журналы, онлайн СМИ

С 2020 года "Газпром-медиа холдинг" возглавляет Александр Жаров - экс-руководитель Роскомнадзора.

Выручка медиа-бизнеса Газпромбанка (представлен "Газпром-медиа холдингом" и его "дочками") в январе-сентябре 2021 года увеличилась на 28,8% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год, до 84,163 млрд рублей.