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Хуснуллин напомнил об ответственности за снос исторических домов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Снос исторических памятников и крепких качественных домов в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) или реновации исключен, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Если это историческое здание, оно снесено не может быть априори - это памятник, это уголовное преступление... Если дом крепкий, если это нормальная, хорошая недвижимость, платить придется много. Суд в подавляющем большинстве (случаев - ИФ) принимает сторону собственника. Поэтому любой орган власти, когда он хочет в каком-то районе что-то построить, он десять раз подумает, сносить или не сносить", - заявил Хуснуллин в интервью программе "Познер" на Первом канале.

По его словам, сегодня не должно найтись желающих идти под уголовное преследование за снос памятников культуры ради наживы. В случае же с крепким жильем дело в компенсации, которую обязан выплатить собственникам сносимого жилья застройщик.

"Я считаю, что, наоборот, проблема в другом: не в том, что будут сносить много, а в том, что не будут сносить, боясь вот этих судебных разбирательств", - сказал Хуснуллин.

В свою очередь ведущий программы Владимир Познер отметил, что будет лично обращаться к вице-премьеру, если узнает о таких случаях.

Напомним, что конфликты с градозащитниками регулярно возникают в РФ из-за сноса исторической застройки. Один из последних громких случаев - снос здания училища имени принца Ольденбургского и церкви Александра Невского в Бригадирском переулке в Москве в рамках проекта строительства кампуса МГТУ им. Баумана. Чтобы это стало юридически возможным, были изменены границы охранных зон памятников архитектуры в Басманном районе столицы.

Марат Хуснуллин

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