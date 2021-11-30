ВТБ предложил продлить льготную ипотеку в 2022 году

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ предложил продлить госпрограмму по ипотеке в 2022 году для льготников, сообщили в пресс-службе банка.

"ВТБ выступил с инициативой по модернизации условий "Ипотеки с господдержкой" после ее окончания 1 июля 2022 года. Программу следует продолжить с фокусом на социальные категории населения и жителей моногородов, а также увеличить объем субсидирования для рынка ИЖС. Адресный подход обеспечит доступные ценовые условия для льготников на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ и поддержит растущий сегмент частных домов", - рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Программа господдержки по ипотеке в нынешнем виде действует до 1 июля 2022 года со ставкой на уровне 7% годовых. После ее окончания заемщики столкнутся с ростом средней ставки на рынке.

"Первый этап господдержки способствовал росту рынка в мегаполисах, сейчас, по большей части, программа востребована в регионах. В дальнейшем нужно перейти на новый уровень ее развития с фокусом на учителей, врачей, представителей других социально значимых профессий и жителей моногородов, чтобы они не столкнулись с трудностями при приобретении нового жилья из-за роста стоимости кредитов. Для уверенного развития социальной сферы возможность купить недвижимость с использованием льготной ипотеки может действовать и на постоянной основе. Это позволит заемщикам планировать свои расходы на несколько шагов вперед, а также обеспечит равномерный ввод новых объектов на всей территории страны", - отметил Печатников.

По его словам, ВТБ совместно с ДОМ.РФ реализует этот принцип в рамках единой региональной программы со сниженными ставками. В начале 2022 года первая универсальная программа со ставкой 6% для льготников и 2% - для молодых семей стартует в Архангельской области. В течение 2022 года программу планируют ввести в 20 регионах.

В рамках модернизации госпрограммы предлагается увеличить объем субсидирования ипотеки для рынка ИЖС. По итогам 10 месяцев 2021 года объем ввода ИЖС составил 40,8 млн кв. м - на 40% больше аналогичного периода 2020 года и на 6% - уровня всего прошлого года.

Программа льготной ипотеки

Напомним, что льготная программа ипотеки на новостройки была запущена как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли в апреле 2020 года. До 1 июля этого года ставка по ней составляла 6,5% годовых; кредитный лимит составлял 12 млн рублей в Москве, Московской области, Петербурге и Ленобласти и 6 млн рублей - в других регионах.

В начале июня президент РФ Владимир Путин объявил о продлении программы до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и установлением единого кредитного лимита для всех регионов в размере 3 млн рублей. Первоначальный взнос по госпрограмме льготной ипотеки остается на уровне 15%.

В конце октября текущего года генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко выступил за увеличение лимита по программе льготной ипотеки с господдержкой с существующих 3 млн до 4 млн рублей.

"Расширение лимита до 4 млн рублей позволило бы увеличить объем выдачи кредитов не менее чем на 10%", - уточнил журналистам свою позицию глава госкомпании.

По данным ЦБ РФ, в последнее время объем выдачи льготной ипотеки под 7% сохраняется в размере около 40 млрд рублей в месяц.