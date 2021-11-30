ЦБ РФ предупредил о риске удорожания жилья при продлении программы льготной ипотеки

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки под 7% годовых, это чревато повышением цен на жилье, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. Впоследствии программа была продлена до 1 июля 2021 года, что привело к росту цен на недвижимость в ряде регионов на фоне повышенного спроса на жилье. Максимальная сумма кредита для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях была установлена в размере 8 млн рублей, для остальных регионов РФ - в 3 млн рублей.

В июле власти решили продлить программу до июля 2022 года, но с корректировкой: повышением ставки до 7% и установлением максимальной суммы кредита на уровне 3 млн руб. для всех регионов, что резко снизило ее востребованность в регионах с наиболее дорогим жильем.

Во вторник зампред ВТБ Анатолий Печатников, отвечающий за розничный бизнес банка, предложил продлить госпрограмму по ипотеке в 2022 году для льготников. По мнению Печатникова, программу следует продолжить с фокусом на социальные категории населения и жителей моногородов, а также увеличить объем субсидирования для рынка ИЖС.

"Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен 6,5%, мы предлагаем не продлевать, у нас есть и другие льготные программы, более адресные. Они работающие и как раз направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах и среди тех групп населения, где, на наш взгляд, это необходимо", - заявила Набиуллина, комментируя предложение продлить программу после 1 июля 2022 года.

"Широкомасштабное продление ипотеки может поддерживать высокий рост цен на жилье, который снижает доступность жилья для людей. И мы уже видим такого рода последствия. Надо сказать, что после достаточно серьёзного изменения параметров льготной ипотеки летом некоторые ожидали резкого падения ипотеки, мы этого не видим, ипотека растёт достаточно высокими темпами, были колебания по месяцем, и на наш взгляд, по итогам года это может быть 27%. Это очень высокие темпы роста ипотеки, гораздо выше, чем рост номинальных доходов населения, номинальных зарплат. Все-таки рост ипотеки для того, чтобы он был сбалансированным, устойчивым, должен соизмеряться с ростом доходов населения", - добавила она.