Бизнес-омбудсмен Титов высказался за более системные COVID-ограничения

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что ограничительные меры, вводимые из-за COVID-19, в том числе QR-коды, должны быть более системными.

"Направление нашей работы - систематизировать меры ограничительные, потому что хаос полный. Я знаю, что у вас QR-коды введены, и есть дополнительные ограничения по общепиту. Мы считаем, что если надо QR-коды вводить - вводите, но два момента: вводить это тогда не только в общепите", - сказал Титов на встрече с предпринимателями в Новосибирске во вторник.

Бизнес-омбудсмен отметил, что при введении таких мер необходимо учитывать их действие на эпидемиологическую ситуацию и влияние на вакцинацию.

"Надо это вводить и в транспорте, чтобы не один общепит был ответственным", - сказал он.

По словам Титова, в некоторых отраслях, например, в фитнес-индустрии, требования по противодействию пандемии были выработаны ранее, и эти меры работают, поэтому не всегда необходимо вводить новые ограничения.

Он сообщил, что готовит предложения правительству РФ.

"То же самое и по другим отраслям: сделать понятный набор требований, исходя из эпидемической ситуации, которая есть в регионе", - добавил Титов.

Российские регионы этой осень стали активно вводить систему QR-кодов для посещения общественных мест.

В минувшую пятницу, 12 ноября, правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России. Согласно первому, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание. По второму законопроекту, аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.