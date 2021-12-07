Титов призвал снять с бизнеса ряд ограничений из-за введения QR-кодов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Введение системы QR-кодов в общественных местах должно повлечь снятие дополнительных ограничений с бизнеса, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Потому что, если вводятся QR-коды, (...) тогда надо снять другие требования. Например, по загрузке залов, по времени работы, зачем, если QR-коды вводятся? Плюс, еще у большинства предприятий, по нашим опросам, сегодня уже больше 70% персонала вакцинировано, поэтому нужно снять любые другие ограничения, если действуют QR-коды", - пояснил он журналистам в Екатеринбурге во вторник.

Он также высказал мнение, что QR-коды "скорее всего, будут вводиться по всей стране".

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России в общественных местах, а также на воздушном и железнодорожном транспорте. Первое чтение документов запланировано на 14 декабря. В случае их принятия они вступят в полную силу с 1 февраля 2022 года. До этой даты будет предусмотрен переходный период.

Ранее сообщалось, что введение QR-кодов в сфере общественного питания приводит к снижению выручки до 80%, а в фитнес-индустрии только упоминание об ограничениях обрушивает продажи абонементов более чем впятеро. Аналогичная ситуация прослеживается и в других затронутых отраслях - кинотеатрах, досуговых центрах и так далее. В пострадавших отраслях, по данным Титова, занято не менее 3 млн человек.