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"Фанагория" сократила сбор винограда почти на треть из-за морозов и ливней

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Крупная российская винодельческая компания ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория"" сообщила, что собранный урожай винограда в 2021 году сократился на 31% в годовом измерении из-за неблагоприятных погодных условий на Кубани.

Уборка винограда завершена, валовой сбор составил 20 525 тонн, сообщили "Интерфаксу" в компании. В прошлом году показатель составил 29 779 тонн.

На винзавод компании на переработку доставлено 25,5 тысячи тонн винограда, кроме собственного сырья, винзавод принимал виноград, выращенный в соседних хозяйствах.

В сентябре компания оценивала потерю урожая в примерно 20% из-за стихии.

"В этом году и урожайность, и валовой сбор оказались ниже среднемноголетних показателей", - отметил представитель "Фанагории".

Он напомнил о морозах до минус 23 градусов в минувшую зиму. В период созревания винограда были обильные дожди, а из-за избытка влаги ягоды трескаются. Чтобы предотвратить порчу винограда, некоторые ранние сорта пришлось начать собирать 18 августа, раньше обычного.

"В силу затяжной весны и прохладного июня в первой декаде августа только началось созревание основной массы сортов, но с 12 по 15 августа по Таманскому полуострову прошелся мезоциклон, в результате которого за трое суток выпала почти годовая норма осадков. Чтобы избежать развития грибковых заболеваний виноградарям пришлось начать уборку ягод с довольно низким содержанием сахаров - на приготовление дистиллятов (для приготовления спиртов можно использовать виноград с более низким содержанием сахаров, чем для выработки вина). Потери урожая были бы больше, если бы в августе мы оперативно не приняли решение начать сбор винограда на спирты, а стали бы дожидаться подхода нужных кондиций по зрелости и сахару", - добавил собеседник агентства.

В первой половине августа ряд районов Краснодарского края, включая Темрюкский и Анапский, подверглись воздействию мезоциклона, за этот период там выпала почти годовая норма осадков. Это вызвало подтопления, в том числе виноградных насаждений. У "Фанагории" пострадали почти все виноградники, вода смыла плодородный слой грунта на многих участках в низины. Компания оценила ущерб в 300 млн рублей.

Сейчас площадь виноградников компании превышает 3,4 тысячи га. "Фанагория" занимается производством винодельческой продукции, а также выращиванием винограда, других сельхозкультур, оптовой и розничной торговлей. Виноградники компании расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в районе станицы Гостагаевской под Анапой, где "Фанагория" приобрела 75 га сельхозземель. В 2020 году компания увеличила производство на 21,5%, до 2,43 млн декалитров.

Фанагория Краснодарский край Темрюкский район Тамань Кубань

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