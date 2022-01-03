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Производство игристых вин в РФ за 11 месяцев превысило 11 млн дал

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Производство игристых вин и шампанского в России за 11 месяцев 2021 года составило 11,3 млн декалитров, сообщил Минсельхоз.

Лидером по выпуску игристых вин среди регионов является Краснодарский край – здесь было выпущено 4,9 млн декалитров продукции. На втором месте – Дагестан, местные виноделы произвели 1,9 млн декалитров.

В число ведущих регионов также вошли Северная Осетия – Алания, Санкт-Петербург и Севастополь.

Ранее Минсельхоз прогнозировал, что производство винограда и вина в РФ в 2021 году сохранится на уровне предыдущего года.

"Сезон непростой, у нас были не очень хорошие погодные условия для виноградарей. Но, несмотря на это, мы пока ожидаем, что соберем урожай винограда на уровне прошлого года – где-то 680 тысяч тонн, и, соответственно, ожидаем производство вина из российского винограда на уровне 44 млн дал (декалитров - ИФ)", - говорила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в конце ноября.

Минсельхоз

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