Глава ВТБ ждет повторения рекордных доходов банков в 2022 году

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Доходы российских банков в 2022 году могут сохраниться на уровне успешного 2021 года, хотя банки и будут испытывать давление из-за резкого роста ключевой ставки, сказал телеканалу "Россия 24" президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Он считает, что, несмотря на повышение ставки, "сегодня рынок готов брать деньги", поэтому доходы банковского сектора должны быть достаточно стабильными, если и не вырастут по сравнению с 2021 годом. Костин согласен, что банковский сектор в 2022 году может повторить рекорд по прибыли 2021 года.

"Мы считаем, что да. Хотя, конечно, в следующем году мы будем испытывать негативный эффект от того, что деньги стали дороже для нас, а кредиты пока выданы по более дешевым ставкам", - отметил он. По его мнению, в дальнейшем ситуация со ставками выровняется.

Прибыль банковского сектора в 2021 году, по прогнозу ЦБ, составит 2,5 трлн рублей.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.) с исторически минимальных 4,25%. После повышения в октябре сразу на 75 базисных пунктов она составляет 7,50%.

15 ноября ВТБ вслед за Сбербанком объявил о повышении ставок по ипотеке на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.

Костин также считает, что розничное кредитование в 2022 году на фоне роста ставок замедлится до 12-13% с 22-23%.

"Когда Центральный банк поднимает ставку, он делает это для того, чтобы кредитовали меньше, чтобы денег в системе было меньше, и это повлияло бы на инфляцию, ее снизив. Это априори, если снижается кредитование, значит, хороший результат деятельности Центрального банка в том смысле, в каком они хотят", - заявил он.