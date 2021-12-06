Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в ноябре снизились на 20,4%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в РФ в ноябре 2021 года снизились на 20,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 125,47 тысяч штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.

В январе-ноябре текущего года было продано 1 439 045 автомобилей, что выше показателя за тот же период 2020 года на 6,9%.

"Обычно декабрь - благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год - другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся", - цитирует пресс-служба АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля.

Штэрцель отмечает, что "в дополнение ко всем негативно влияющим на рынок факторам, таким как сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы, правительство инициирует нормативные акты, которые могут только усугубить ситуацию", имея в виду опубликованный проект постановления кабмина, который предполагает почти девятикратное увеличение ставки утильсбора на электромобили.

"В совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электромобили эта мера существенно ухудшит развитие этого сегмента рынка, который только начал расти в России. К сожалению, такой шаг не обсуждался с представителями отрасли. Мы считаем, что принятие указанного постановления приведет к росту цен на электромобили для конечного потребителя, а также замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфраструктуры", - добавил глава комитета автопроизводителей АЕБ.

Окончательные результаты 2021 года ассоциация планирует озвучить на ежегодной пресс-конференции, которая пройдет 13 января.