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Шувалов сообщил, что "Роснано" погасило выпуск на 4,5 млрд руб. без помощи ВЭБа

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - "Роснано" погасило выпуск облигаций без госгарантии в начале декабря без помощи ВЭБа, в периметр управления которого госкомпания была передана в рамках реформы институтов развития.

"Нет. Они работают, во главе организации серьезный человек, он обладает возможностями работать с банковскими кредитными организациями", - сказал журналистам в четверг глава ВЭБа Игорь Шувалов, отвечая на вопрос, помогала ли госкорпорация "Роснано" с погашением выпуска на 4,5 млрд рублей.

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По его словам, ВЭБ готов взять на себя ответственность за обслуживание долга "Роснано" "в тех пределах, которые определит правительство РФ как наш главный акционер".

"Возьмем мы на баланс (долг "Роснано" - ИФ) или не возьмем, или каким-то образом по-другому решится проблема, это решение правительства", - заключил Шувалов.

Небольшой по меркам российского облигационного рынка выпуск "Роснано" оказался в фокусе внимания инвесторов после того, как госкомпания в ноябре объявила о переговорах с держателями своих долговых обязательств о возможной реструктуризации. Минфин в официальном комментарии подтверждал незыблемость только обязательств "Роснано", покрытых госгарантией, что подогревало опасения относительно судьбы выпуска с ближайшей датой погашения.

В заявлении "Роснано" о погашении выпуска говорилось, что "в настоящее время компания продолжает диалог с банками-кредиторами и иными заинтересованными лицами с целью пересмотра условий кредитных обязательств, накопленных до 2021 года, и выработке решений в целях повышения финансовой устойчивости компании и поддержания достаточного уровня ликвидности для выполнения своих обязательств".

"Решения должны быть приняты до конца 2021 года", - говорилось в комментарии "Роснано".

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет с учетом погашенного выпуска 71,58 млрд рублей. По состоянию на конец первого полугодия, у компании было 12,05 млрд рублей на депозитах и в долговых ценных бумагах.

Компании предстоит за декабрь без учета облигаций БО-002Р-01 выплатить купоны еще по 4 выпускам облигаций на общую сумму 802,5 млн рублей, из четырех этих выпусков только один с госгарантией.

ВЭБ Игорь Шувалов Роснано

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