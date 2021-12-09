Шувалов сообщил, что "Роснано" погасило выпуск на 4,5 млрд руб. без помощи ВЭБа

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - "Роснано" погасило выпуск облигаций без госгарантии в начале декабря без помощи ВЭБа, в периметр управления которого госкомпания была передана в рамках реформы институтов развития.

"Нет. Они работают, во главе организации серьезный человек, он обладает возможностями работать с банковскими кредитными организациями", - сказал журналистам в четверг глава ВЭБа Игорь Шувалов, отвечая на вопрос, помогала ли госкорпорация "Роснано" с погашением выпуска на 4,5 млрд рублей.

По его словам, ВЭБ готов взять на себя ответственность за обслуживание долга "Роснано" "в тех пределах, которые определит правительство РФ как наш главный акционер".

"Возьмем мы на баланс (долг "Роснано" - ИФ) или не возьмем, или каким-то образом по-другому решится проблема, это решение правительства", - заключил Шувалов.

Небольшой по меркам российского облигационного рынка выпуск "Роснано" оказался в фокусе внимания инвесторов после того, как госкомпания в ноябре объявила о переговорах с держателями своих долговых обязательств о возможной реструктуризации. Минфин в официальном комментарии подтверждал незыблемость только обязательств "Роснано", покрытых госгарантией, что подогревало опасения относительно судьбы выпуска с ближайшей датой погашения.

В заявлении "Роснано" о погашении выпуска говорилось, что "в настоящее время компания продолжает диалог с банками-кредиторами и иными заинтересованными лицами с целью пересмотра условий кредитных обязательств, накопленных до 2021 года, и выработке решений в целях повышения финансовой устойчивости компании и поддержания достаточного уровня ликвидности для выполнения своих обязательств".

"Решения должны быть приняты до конца 2021 года", - говорилось в комментарии "Роснано".

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет с учетом погашенного выпуска 71,58 млрд рублей. По состоянию на конец первого полугодия, у компании было 12,05 млрд рублей на депозитах и в долговых ценных бумагах.

Компании предстоит за декабрь без учета облигаций БО-002Р-01 выплатить купоны еще по 4 выпускам облигаций на общую сумму 802,5 млн рублей, из четырех этих выпусков только один с госгарантией.