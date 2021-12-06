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Выдохнули, но не расслабились - участники рынка обсудили ситуацию с "Роснано". Обзор

Выдохнули, но не расслабились - участники рынка обсудили ситуацию с "Роснано". Обзор
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Участники рынка на Российском облигационном конгрессе обсудили ситуацию с бондами "Роснано", которая начала разворачиваться как раз незадолго до традиционной конференции в Петербурге, и неоднозначно оценили ее последствия.

Сейчас компания расплатилась по своим обязательствам, и опасения по поводу дефолта 1 декабря не оправдались, но даже до конца года расслабиться не получится, ведь в декабре ожидается еще три выплаты по купонам.

Лебедь свинье не товарищ

В напряжении остались даже держатели бондов с госгарантиями, за которые уже публично поручился Минфин.

Дело в том, что госгарантия госгарантии рознь. "Если, например, завтра погашение эмитента с госгарантией, то это вовсе не означает, что госгарантия сработает прямо завтра. И в отношении чего эти госгарантии? Есть истории, когда (в отношении - ИФ) тела долга, есть, когда и (в отношении - ИФ) процентного дохода", - прокомментировал сомнения инвесторов директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков.

Несмотря на промежуточный happy end, зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов назвал в своем выступлении ситуацию с бондами госкорпорации возможным "черным лебедем". При этом он выразил надежду, что уже в ближайшее время руководство "Роснано" по примеру героини Натали Портман в фильме вслед за партией черного лебедя исполнит для инвесторов и партию белого лебедя.

"Ну, это, наверное, стоит еще оценить: станет ли черный лебедь белым лебедем, это повод скорее задуматься. Тут, наверное, знак вопроса более логичен. На наш взгляд, тут есть все предпосылки, чтобы этот кейс не был каким-то черным, не нанес вред рынку, в настоящий момент есть все предпосылки, чтобы это не стало черным лебедем. И даже Натали Портман танцевала и белого, и черного лебедя, и все великие балерины, и я думаю, мы еще увидим партию белого лебедя", - предположил Автухов.

Станет ли ситуация с долгами "Роснано" "черным лебедем" - вопрос открытый, а вот свинья, которую под конец года подложили заемщикам и инвесторам, уже точно никуда не денется. По этой причине замгендиректора "Эксперт РА" Марина Чекурова воздержалась от поэтических метафор и сравнила "Роснано" с обыкновенным школьным хулиганом из-за которого теперь, возможно, весь класс квазисуверенов не пустят в "зоопарк".

"Приведу как бы аналогию, она, может быть, покажется такой наивной, детской, но это как в школе. Знаете, один разбил окно, а весь класс не пошел в зоопарк, поэтому нам придется пересматривать свои подходы именно исходя из того, что мы должны будем более тщательно анализировать, как фиксируется господдержка", - пояснила Чекурова.

По ее словам, это будет непросто и может привести к переоценке риска на рынке.

Впрочем, как сказали "Интерфаксу" несколько представителей банков, их риск-менеджмент уже изменил свой подход к оценке фактора господдержки: он будет учитываться как минимально значимый.

ЭкономикаЦБ приостанавливал торги облигациями "Роснано" из-за обсуждения реструктуризации долгаЧитать подробнее

Председатель совета директоров БК "Регион" Алексей Кузнецов, выступая на конгрессе, предположил, что через какое-то время инвесторы перестанут смотреть с недоверием на квазисуверенов, которые внезапно стали такими неприглядными. На всех, кроме "Роснано" - ему прощения нет, как похитителю предновогоднего ралли.

"В теории мы конечно всё понимаем, что всех квазисуверенных эмитентов, безусловно, это должно затронуть. У рейтинговых агентств, так понимаю, есть рейтинги с учетом господдержки и можно обращать на них больше внимания. Раньше это проходило относительно незаметно. Я думаю, что ситуация с "Роснано" будет и в дальнейшем влиять на всех эмитентов, но, знаете, люди быстро забывают плохое, и после какой-то паузы рынок стабилизируется", - отметил Кузнецов.

При этом он предположил, что легкое послевкусие, конечно останется, поэтому некоторым эмитентам придется занимать по более высоким ставкам, с более высокими спредами.

"Тем более, ситуация на рынке достаточно жесткая. И Минфин время от времени отменяет займы. Ну, посмотрим на начало следующего года. В этом году, уже, наверное, не будет новых размещений в силу ряда факторов", - считает эксперт.

Кому-то придется оставаться в подполье и в начале следующего года, впрочем, недолго. Инвесторам надо что-то покупать, и в этом смысле квазисуверенов бояться - на рынок не ходить.

"Рынок для них через какое-то время в принципе не будет закрыт. Я не про "Роснано" в данном случае говорю, а про других квазисуверенных заемщиков", - пояснил Кузнецов.

Уверенность в том, что партия белого лебедя все-таки будет исполнена, выразил только начальник управления инвестиционно-банковских услуг РСХБ Юрий Новиков. Он предположил, что в российском бюджете найдутся 70 млрд рублей на погашение облигаций "Роснано", и доказательством этому служат выплаты 1 декабря. Новиков добавил, что ситуация кончится значительно лучше, чем видит ее рынок сейчас.

Как сообщалось, 19 ноября вечером "Роснано" объявило о переговорах с держателями своих долговых обязательств и возможной реструктуризации, в тот же день Мосбиржа по предписанию ЦБ приостановила торги этими облигациями.

Ситуация с "Роснано"

До последнего момента было не понятно, погасит ли "Роснано" выпуск объемом 4,5 млрд рублей 1 декабря. Однако компания в полном объеме выплатила купонный доход и погасило облигации серии БО-002Р-01, держателями которых являются преимущественно частные инвесторы, как сообщил сам эмитент. Сумма выплаты по купону, исходя из ставки 9,1% годовых, составила около 0,2 млрд руб.

В заявлении "Роснано" о погашении выпуска было сказано, что "в настоящее время компания продолжает диалог с банками-кредиторами и иными заинтересованными лицами с целью пересмотра условий кредитных обязательств, накопленных до 2021 года, и выработке решений в целях повышения финансовой устойчивости компании и поддержания достаточного уровня ликвидности для выполнения своих обязательств". "Решения должны быть приняты до конца 2021 года", - сказано в комментарии "Роснано".

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет с учетом погашаемого выпуска 71,58 млрд рублей. По состоянию на конец первого полугодия, у компании было 12,05 млрд рублей на депозитах и в долговых ценных бумагах.

На данный момент в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций "Роснано" на 40,18 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Все выпуски классических облигаций обеспечены госгарантией.

Выпуск классических облигаций 6-й серии на 9 млрд рублей гасится в октябре 2022 года, другой, на 9 млрд рублей 7-й серии, - в декабре 2022 года. Выпуск на 12 млрд рублей серии БО-002Р-03 без госгарантии гасится в октябре 2022 года. Остальные бумаги гасятся в 2023-2028 годах.

Компании предстоит за декабрь без учета облигаций БО-002Р-01 выплатить купоны еще по 4 выпускам облигаций на общую сумму 802,5 млн рублей, из четырех этих выпусков только один с госгарантией.

Роснано

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