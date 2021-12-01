"Роснано" погасило облигации на 4,5 млрд руб.

Компания пообещала решения по итогам переговоров с кредиторами в декабре

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - "Роснано" перевело средства для выплаты последнего купона и погашения выпуска облигаций без госгарантии на 4,5 млрд рублей, сообщил Национальный расчетный депозитарий на своем сайте и подтвердила госкомпания на ленте раскрытия и в отдельном комментарии.

"Роснано" в полном объеме выплатило купонный доход и погасило облигации серии БО-002Р-01, держателями которых являются преимущественно частные инвесторы", - сообщила компания.

Сумма выплаты по купону, исходя из ставки 9,1% годовых, составляет около 0,2 млрд руб.

Этот небольшой по меркам российского облигационного рынка выпуск оказался в фокусе внимания инвесторов после того, как "Роснано" в ноябре объявило о переговорах с держателями своих долговых обязательств о возможной реструктуризации. Минфин в официальном комментарии подтверждал незыблемость только обязательств "Роснано", покрытых госгарантией, что подогревало опасения относительно судьбы выпуска с ближайшей датой погашения.

Во вторник первый обнадеживающий сигнал послал рынку глава Минфина Антон Силуанов. На вопрос журналистов о том, что будет с долгом госкомпании, на который госгарантии не распространяются, оно ответил: "Компания осуществляет перезагрузку, ведутся определенные переговоры с кредиторами, и будет, я уверен, найден компромисс, устраивающий все стороны".

В заявлении "Роснано" о погашении выпуска сказано, что "в настоящее время компания продолжает диалог с банками-кредиторами и иными заинтересованными лицами с целью пересмотра условий кредитных обязательств, накопленных до 2021 года, и выработки решений в целях повышения финансовой устойчивости компании и поддержания достаточного уровня ликвидности для выполнения своих обязательств". "Решения должны быть приняты до конца 2021 года", - сказано в комментарии "Роснано".

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет с учетом погашаемого выпуска 71,58 млрд рублей. По состоянию на конец первого полугодия, у компании было 12,05 млрд рублей на депозитах и в долговых ценных бумагах.

На данный момент в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций "Роснано" на 40,18 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Все выпуски классических облигаций обеспечены госгарантией.

Выпуск классических облигаций 6-й серии на 9 млрд рублей гасится в октябре 2022 года, другой на 9 млрд рублей 7-й серии - в декабре 2022 года. Выпуск на 12 млрд рублей серии БО-002Р-03 без госгарантии гасится в октябре 2022 года. Остальные бумаги гасятся в 2023-2028 годах.

Компании предстоит за декабрь без учета облигаций БО-002Р-01 выплатить купоны еще по 4 выпускам облигаций на общую сумму 802,5 млн рублей, из четырех этих выпусков только один с госгарантией.