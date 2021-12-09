Все белорусские банки подключились к Системе передачи финансовых сообщений в РФ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Все кредитные организации Белоруссии подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), сообщил начальник управления развития и регулирования платежной системы департамента Национальной платежной системы Банка России Денис Барышков в ходе VIII Национального платежного форума.

Об этом он заявил, рассказывая об интеграционных процессах на пространстве ЕАЭС в платежной сфере.

Система передачи финансовых сообщений появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году, под которую попали в том числе ряд банков. Созданием СПФС российские власти хотели обезопасить банки РФ от возможных проблем в случае отключения SWIFT. Подключение банков осуществляется путем заключения соответствующих договоров с ЦБ.

Тема возможного отключения России от SWIFT возникает каждый раз при обострении противоречий с западными странами. В последние месяцы в центре санкционной повестки вместе с Россией оказалась и Белоруссия.

В июне первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отмечала техническую готовность СПФС. "С точки зрения внутреннего рынка система передачи российская у нас может обработать все 100% (финансовых сообщений - ИФ) вообще без проблем. А вот с точки зрения международного - нам нужна ваша помощь, и нам нужны другие министерства и ведомства: МИД, Минэк, Минфин. Потому что это всегда межправительственное соглашение. И вот здесь, мне кажется, что нужно усилия всех на это направить", - отметила Скоробогатова.

Она подчеркивала, что технологически расширить количество участников СПФС не составляет проблем, но для этого нужна также политическая воля.