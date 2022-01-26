Лавров предложил активнее использовать СПФС Банка России

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров назвал надежной Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), созданную Банком России, и призвал активнее ее использовать. Он также сообщил о сокращении о сокращении резервов России в долларах и стремлении снизить зависимость экономики от американской валюты.

"Центральный банк Систему передачи финансовых сообщений изобрел, и она функционирует. Те, кто ею пользуется, мои знакомые - я специально интересуюсь - говорят, что она достаточно эффективно работает. Да, надо там что-то еще шлифовать, она не такая устоявшаяся, как тот же SWIFT, но она работает. Я думаю, что по этому пути мы должны идти", - сказал министр на "правительственном часе" в Госдуме.

При этом он отметил, что решать, нужно ли ускорять внедрение СПФС, должны профильные ведомства.

"Мы резко сокращаем свои валютные резервы, которые хранятся в долларах, - сказал также Лаваров. - Этот процесс не остается незамеченным".

"И не только на Западе начинают задаваться вопросом. Но и наши экономические операторы ощущают облегчение в решении вопросов, связанных с переводом средств. Центральный банк систему передачи финансовых сообщений изобрел, и она функционирует", - подчеркнул министр.

По его словам, Россия стремится сократить зависимость от доллара, и стране в этом помогают США, которые "делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте".

Система передачи финансовых сообщений была создана Банком России в 2014 году как альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям. Цель СПФС - обеспечение бесперебойности передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами.