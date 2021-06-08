В SWIFT заявили, что Россию не будут отключать от платежной системы

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Отключать Россию от SWIFT никто не собирается, это просто невыгодно, сообщил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов.

"Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто. Это никому не выгодно. Это совершенно ничего не дает с точки зрения национальной платежной системы, потому что в 2014 году Банк России разработал систему передачи финансовых сообщений и тем самым охладил пыл горячих голов, говорящих об отключении страны от SWIFT", - сказал Чернов в ходе "круглого стола" в Госдуме.

С точки зрения внешнего взаимодействия - это тоже невыгодно, потому что Россия является крупным торговым партнером, добавил он. "У нас есть существенный товарооборот, и то самое взаимодействие по корреспондентским счетам без SWIFT невозможно", - отметил глава Россвифт.

"Те же самые США, которые владеют достаточно большим количеством государственного долга РФ, не смогут получать выплаты по нему, если отключат SWIFT, то есть это невыгодно", - заявил Чернов.

Он отметил, что Россия осталась важным рынком для SWIFT. "Мы на днях в очередной раз выдвигаем своего представителя в совет директоров", - заявил Чернов.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова указала, что через SWIFT помимо передачи сообщений происходят расчеты по корреспондентским счетам банков.

"И почему много раз мы упоминали, и сам SWIFT заявлял, мы, действительно, эти риски (отключения - ИФ) считаем минимальными и не видим какой-то серьезной угрозы и не думаем, что это случится, потому что самая большая проблема - это даже не SWIFT. Это то, что два банка - российский и иностранный - должны сохранить корреспондентским отношения. И вот здесь нам тоже с вами нужно очень активно работать. Потому что у нас что происходит: SWIFT работает, но кто-то из иностранных банков принимает решение не работать с нашим российским банком. И расчеты останавливаются", - пояснила она.

В конце мая глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что финансовые власти России готовят решения в ответ на возможное отключение страны от SWIFT.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия быстро найдет замену системе SWIFT, если она покажет свою ненадежность.

В том же месяце Россвифт сообщала, что позиция SWIFT по поводу возможного отключения России от системы остается неизменной.