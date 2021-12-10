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Gazprom EP Int. перерегистрируется с Нидерландов на Кипр

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Оператор зарубежных апстрим-проектов "Газпрома" Gazprom EP International находится в состоянии присоединения к кипрской компании группы "Газпром" Gazfin Cyprus Limited, свидетельствуют данные системы Dun & Bradstreet.

В 2021 году Россия вышла из соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Вслед за этим в "Газпроме" объявили о планах перевода активов из этой юрисдикции в российскую, а также о готовящейся редомициляции зарегистрированных в Нидерландах компаний в российские специальные административные районы. Однако прямая редомициляция из Нидерландов в Россию невозможна, вместо нее может применяться транзитная редомициляция через Кипр.

"Gazprom EP International - это большая компания, со всеми программами, по нему мы тоже сейчас изучаем возможность переезда в налоговую юрисдикцию Российской Федерации" - комментировал в июне будущие перемены заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

Также ООО "Газпром капитал" сообщило, что покупает у Gazprom Holding Cooperatie U.A акции Gazprom EP International B.V. на сумму $1,4 млрд. Сделка охватывает 857 347 акций Gazprom EP International. Как следует из данных Dun & Bradstreet, это 100% минус одна акция Gazprom EP International. Договор купли-продажи акций заключен в пятницу.

Кооператив Gazprom Holding Cooperatie был создан для управления ликвидностью и денежными пулами, но сейчас потребность в этом функционале отпала, так как часть зарубежных компаний концерна напрямую подключена к денежному пулу, без необходимости создания отдельной структуры именно в голландской юрисдикции.

Gazprom EP Газпром Кипр Нидерланды Фамил Садыгов

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