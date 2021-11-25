Доли "Газпрома" в ачимовских проектных компаниях перейдут в РФ из Нидерландов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал" купит у нидерландской Gazprom Finance B.V. доли в компаниях, связанных с проектами разработки ачимовских залежей Уренгойского НГКМ - ООО "Ачим девелопмент" и АО "Ачим сбыт" - такое решение было принято ПАО "Газпром".

В том числе речь идет о покупке за 42 млрд рублей 14,48% уставного капитала АО "Ачим сбыт" (222 обыкновенных и 1 привилегированной акции типа "С") и 24,98% ООО "Ачим Девелопмент" за 16 млрд рублей.

"Ачим девелопмент" является оператором освоения 4 и 5 участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. На данный момент совладельцами ООО "Ачим девелопмент" выступают головная компания ПАО "Газпром" (50,01%), германская Wintershall Dea AG (25,01%) и Gazprom Finance BV (24,98%). На эту долю претендовала австрийская OMV, но переговоры с ней затянулись, теперь они продолжаются уже на неисключительной основе.

АО "Ачим сбыт" - трейдерская компания, созданная "Газпромом" и Wintershall Dea в рамках проекта.

В 2021 году (в январе на участке 4А, в апреле на участке 5А) началась добыча газа и конденсата.

В 2021 году Россия вышла из соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Вслед за этим в "Газпроме" объявили о планах перевода активов из этой юрисдикции в российскую, а также о готовящейся редомициляции зарегистрированных в Нидерландах компаний в российские специальные административные районы.