Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Доли "Газпрома" в ачимовских проектных компаниях перейдут в РФ из Нидерландов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал" купит у нидерландской Gazprom Finance B.V. доли в компаниях, связанных с проектами разработки ачимовских залежей Уренгойского НГКМ - ООО "Ачим девелопмент" и АО "Ачим сбыт" - такое решение было принято ПАО "Газпром".

В том числе речь идет о покупке за 42 млрд рублей 14,48% уставного капитала АО "Ачим сбыт" (222 обыкновенных и 1 привилегированной акции типа "С") и 24,98% ООО "Ачим Девелопмент" за 16 млрд рублей.

"Ачим девелопмент" является оператором освоения 4 и 5 участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. На данный момент совладельцами ООО "Ачим девелопмент" выступают головная компания ПАО "Газпром" (50,01%), германская Wintershall Dea AG (25,01%) и Gazprom Finance BV (24,98%). На эту долю претендовала австрийская OMV, но переговоры с ней затянулись, теперь они продолжаются уже на неисключительной основе.

АО "Ачим сбыт" - трейдерская компания, созданная "Газпромом" и Wintershall Dea в рамках проекта.

В 2021 году (в январе на участке 4А, в апреле на участке 5А) началась добыча газа и конденсата.

В 2021 году Россия вышла из соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Вслед за этим в "Газпроме" объявили о планах перевода активов из этой юрисдикции в российскую, а также о готовящейся редомициляции зарегистрированных в Нидерландах компаний в российские специальные административные районы.

Газпром

Новости

ЦБ РФ не увидел системных рисков в ситуации с долгом "Роснано"

ЦБ РФ не увидел системных рисков в ситуации с долгом "Роснано"

ЦБ обеспокоил рост доли микрозаймов с высоким показателем долговой нагрузки

Апелляция признала законным доначисление Х5 2,4 млрд руб. налогов

Инвестфонд потребовал 8 млрд руб. от Deloitte после неудачной банковской сделки

Инвестфонд потребовал 8 млрд руб. от Deloitte после неудачной банковской сделки

"Газпром" в виде исключения согласился с просьбой Молдавии не прекращать поставки

"Газпром" в виде исключения согласился с просьбой Молдавии не прекращать поставки

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы

Дума приняла закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Дума приняла закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Госдума приняла закон, разрешающий ЦБ вводить лимиты на выдачу потребкредитов

Госдума приняла закон, разрешающий ЦБ вводить лимиты на выдачу потребкредитов

В Молдавии в четверг примут решение о деньгах на выплату долга "Газпрому"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });