Автодилер "Ключавто" приобретет 100% "Рольфа"

Фото: "Рольф"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Автодилерская группа "Ключавто" приобретет 100% акций крупнейшего российского автодилера "Рольф", закрытие сделки ожидается в I квартале 2022 года, сообщила пресс-служба Альфа-банка, финансирующего сделку.

"АО "Рольф" и его дочерние общества будут консолидированы в рамках объединенной компании ООО "ГК "СБСВ-Ключавто". При этом действующие контракты с автопроизводителями будут сохранены, АО "Рольф" полностью выполнит текущие обязательства перед поставщиками, клиентами и кредиторами", - говорится в сообщении кредитной организации.

Сделка будет профинансирована собственными средствами компании и долгосрочным кредитом Альфа-банка.

Банк выступил эксклюзивным финансовым консультантом группы "Ключавто" по сделке, заключил с компанией соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для ее финансирования и рефинансирования части текущих финансовых обязательства объединенной компании. Как отмечается в сообщении, юридически обязывающая документация была подписана сторонами 13 декабря. Закрытие сделки ожидается в I квартале 2022 г.

"За свою более чем 20-летнюю историю "Ключавто" реализовал множество приобретений с последующей успешной интеграцией, но данная сделка - знаковая для всей российской отрасли. "Рольф" стоял у истоков российского рынка и является эталоном индустрии, который построил партнерские отношения с большинством международных брендов автомобилей и внедрил лучшие управленческие и клиентские практики в России. При создании и развитии "Ключавто" мы во многом опирались на опыт коллег, обладаем схожей корпоративной культурой и системой управления. Бизнесы обладают полной комплиментарностью, и мы стремимся сохранить как бренд "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге, так и накопленный опыт и человеческий капитал "Рольфа" на всех уровнях, и уверены в успешном дальнейшем развитии объединенной компании", - цитирует пресс-служба банка гендиректора ООО "ГК "СБСВ-Ключавто" Виктора Сергеева.

Гендиректор "Рольфа" Светлана Виноградова, также процитированная в сообщении, отметила: "Рольф" и "Ключавто" - два безусловных лидера российского дилерского бизнеса. В то время как "Рольф" формировал лицо авторитейла в Москве и Санкт-Петербурге, компания "Ключавто" стала провайдером цивилизованного автомобильного бизнеса в регионах России. У наших компаний близкая корпоративная культура, поэтому я уверена, что интеграция двух холдингов пройдет быстро и не потребует существенной перенастройки бизнес-процессов. Сделка не только позволит нашим компаниям консолидировать опыт и лучшие практики двух лидеров, но и станет катализатором для развития всей автомобильной отрасли России".

Как отмечается в сообщении Альфа-банка, сделка позволит объединенной автодилерской компании повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, ускоренными темпами внедрять цифровые технологии и инновационные решения в отрасли в целях улучшения потребительского опыта, а также создаст дополнительные возможности для повышения прозрачности и развития рынка продаж автомобилей с пробегом.

"Объединенная компания ожидает существенных синергетических эффектов от сделки, в том числе роста объемов продаж благодаря расширению портфеля брендов, оптимизации дистрибуции и логистики, увеличения операционной эффективности и опережающего роста в самых привлекательных сегментах рынка, включая продажу автомобилей с пробегом. Стратегия дальнейшего развития предполагает внедрение лучших практик корпоративного управления и проведение IPO объединенной компании в течение трех лет с даты закрытия сделки", - сообщается в пресс-релизе банка.

"Рольф" - дилер 20 автомобильных и одного мотобренда, владеет 59 шоу-румами. Через кипрскую Delance Limited группа принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи основателя "Рольфа" Сергея Петрова.

Группа "Ключавто" - крупнейшая федеральная дилерская сеть по продаже автомобилей в РФ. Компания появилась на рынке в 2001 г. с открытием первого дилерского центра Mercedes-Benz в Горячем Ключе Краснодарского края. Компания является официальным дилером 30 автомобильных брендов. Дилерская сеть насчитывает 108 салонов в 19 городах 15 регионов РФ, включая Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Омск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Воронеж, Белгород, Курск, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Горячий Ключ и Новороссийск.

Основатель "Рольфа" Петров в 2019 году подпал под уголовное преследование вместе с несколькими топ-менеджерами компании, им вменяют незаконный вывод за рубеж почти 4 млрд руб.

По версии следствия, фигуранты дела в 2014 году с неустановленными соучастниками незаконно перечислили на счета подконтрольной кипрской Panabel Limited 4 млрд руб., полученные от коммерческой деятельности "Рольфа", под видом сделки купли-продажи акций компании "Рольф Эстейт" по завышенной стоимости.