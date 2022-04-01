"Рольф" получил 4,6 млрд рублей годового убытка из-за иска Генпрокуратуры

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - АО "Рольф" по итогам 2021 года получило 4,6 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против прибыли 6,5 млрд рублей годом ранее в связи с расходами в рамках взыскания с группы и ее основателя Сергея Петрова 19,4 млрд рублей по иску Генпрокуратуры, следует из отчетности компании.

Показатель прочих расходов дилера за 2021 год составил 21,9 млрд рублей против 2,4 млрд рублей годом ранее. Из отчета компании следует, что рост показателя связан с формированием оценочных обязательств по исковому заявлению Генпрокуратуры, поданному в конце прошлого года к Петрову и юрлицам группы. Общая сумма требований по иску составила 19,4 млрд рублей.

Генпрокуратура, в частности, обосновывала свои требования тем, что Петров управлял "Рольфом" в период работы депутатом Госдумы и не декларировал свои истинные доходы.

Петров требования прокуратуры не признал.

Выручка АО "Рольф" по РСБУ за 2021 год, как следует из его отчета, подскочила в 1,6 раза, до 251,1 млрд рублей. Себестоимость продаж выросла в 1,5 раза и составила 217,3 млрд рублей. В частности, выручка от реализации новых автомобилей выросла со 102,6 млрд рублей в 2020 году до 125,8 млрд рублей в 2021 году; выручка от продажи подержанных машин - со 36,8 млрд рублей до 84,6 млрд рублей соответственно.

Валовая прибыль увеличилась в 1,7 раза, до 33,8 млрд рублей. Коммерческие расходы составили 9,2 млрд рублей против 6,7 млрд рублей годом ранее. Управленческие расходы - 4,2 млрд рублей против 2,8 млрд рублей соответственно.

"Рольф" - дилер 20 автомобильных и одного мотобренда, компании принадлежит 59 шоу-румов. В декабре 2021 года стало известно, что 100% дилера намерена приобрести группа "Ключавто" при участии Альфа-банка в сделке.

Через кипрскую Delance Limited группа "Рольф" принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.

Петров - основатель "Рольфа" - в 2019 году стал фигурантом уголовного дела о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Бизнесмен был объявлен в России в международный розыск и арестован заочно. Вину он не признает.