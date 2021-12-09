CEO автодилера "Рольф" заявила о возможном IPO во второй половине 2022 года

Фото: Автодилер "Рольф"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ автодилер "Рольф" рассматривает возможность проведения IPO во второй половине следующего года, сообщила гендиректор компании Светлана Виноградова в интервью агентству Bloomberg.

По ее словам, на планы IPO не влияет постановление Химкинского городского суда Московской области об аресте 12,85 млрд руб. на счетах АО "Рольф" в рамках иска первого заместителя генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина о солидарном взыскании соответствующей суммы с компании и ее основателя Сергея Петрова. Компания сообщала, что не согласна с требованиями по иску и будет защищать в суде свои интересы, отмечая, что работа дилерских центров идет в штатном режиме, а достаточная для обеспечения исковых требований сумма уже сформирована. По данным картотеки суда, подготовительное заседание по иску назначено на 14 декабря.

"Размещение наших облигаций сразу после уголовных обвинений показало нам, насколько интересна наша компания инвесторам. Стало ясно, что уголовные обвинения в адрес конкретных лиц не имеют никакого отношения ни к компании, ни к тому, как она функционирует", - сказала Виноградова в интервью Bloomberg.

У "Рольфа" в обращении два выпуска облигаций на сумму 5,787 млрд руб.

Петров в 2019 году подпал под уголовное преследование вместе с несколькими топ-менеджерами компании, им вменяют незаконный вывод за рубеж почти 4 млрд руб. Петров, бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия заочно арестованы и объявлены в розыск. Директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолий Кайро по этому делу был помещен российским судом под домашний арест, но в конце лета этого года суд смягчил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

По версии следствия, фигуранты дела в 2014 году с неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление на счета подконтрольной кипрской Panabel Limited 4 млрд руб., полученные от коммерческой деятельности "Рольфа", под видом сделки купли-продажи акций компании "Рольф Эстейт" по завышенной стоимости.

Петров возражал, что цена акций была адекватной.

"Рольф" - дилер 20 автомобильных и одного мотобренда, компании принадлежит 59 шоу-румов. Через кипрскую Delance Limited группа принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.

Delance Limited, как сообщалось, заявляла о планах продать бизнес "Рольфа" одному покупателю, но с началом пандемии COVID-19 отказалась от этих планов.

По итогам I полугодия 2021 года "Рольф" увеличил выручку по МСФО в годовом выражении в 1,8 раза, до 166,9 млрд руб. Чистая прибыль автодилера за период составила 9,9 млрд руб. против 1,1 млрд руб. годом ранее.