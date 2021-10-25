Украинская "дочка" Сбербанка опровергла слухи о планах сдачи банковской лицензии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк (Киев), дочерний банк Сбербанка России, отрицает опубликованную в СМИ информацию о планах материнского банка рассмотреть вопрос о прекращении банковской деятельности на Украине (без ликвидации юрлица) и утверждении соответствующего плана.

"В АО "Сбербанк" (Украина) отсутствует указанная вами информация", - ответила пресс-служба банка на соответствующий запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Глава Сбербанка Герман Греф в сентябре заявлял, что организация рассматривает различные варианты развития событий в отношении украинского дочернего банка, не исключает принятия решения по нему до начала 2022 года, но пока очевидного ответа нет. Он отметил "высокую неопределенность" относительно судьбы украинской "дочки".

"У нас есть решение суда в отношении неиспользования нашего бренда, и сейчас мы занимаемся ренеймингом нашей украинской "дочки", но там с 1 июля вступили в силу еще новые санкции, которые делают формально процесс продажи для нас чрезвычайно тяжелым и добавляют, конечно, неопределенности судьбе наших украинских активов", - добавил глава Сбербанка.

Верховный суд Украины в августе 2021 года поддержал позицию Ощадбанка и запретил украинской "дочке" крупнейшего российского банка использовать торговую марку "Сбербанк" на Украине.

Сбербанк (ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 марта 2021 года Сбербанк по размеру активов занимал 10-е место среди 75 действовавших на Украине банков.