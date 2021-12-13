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Ростуризм предупредил о высоком риске банкротств туроператоров в начале 2022 года

Ведомство предложило правительству изменить систему страхования ответственности туркомпаний

Ростуризм предупредил о высоком риске банкротств туроператоров в начале 2022 года
Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ростуризм видит повышенный риск банкротств туроператоров в январе-апреле 2022 года из-за невозможности получить финансовые гарантии. В связи с этим ведомство предложило правительству оптимизировать действующую систему страхования ответственности туроператоров, изменив закон о туристской деятельности.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в туристической отрасли, знакомый с текстом предложений Ростуризма правительству.

Сейчас существует два механизма возмещения туристам реального ущерба, если туроператор прекращает работу и не может выполнить свои обязательства. Это финансовое обеспечение ответственности в виде договора страхования гражданской ответственности и (или) банковской гарантии, или (только для туроператоров по выездному туризму) - фонды персональной ответственности (ФПО). Наиболее популярным способом финансового обеспечения являются договоры страхования, которые на сегодня заключили 70% действующих туроператоров, отметили в Ростуризме.

"Вместе с тем, как следует из опроса страховых организаций Всероссийским союзом страховщиков, при расчетной потребности в страховом покрытии со стороны туроператоров в сфере выездного туризма на 2022 год в размере 7,5 млрд рублей (при прогнозируемой общей цене турпродукта за 2021 год в размере 150 млрд рублей), страховое сообщество может обеспечить только З млрд рублей, то есть менее 50% от общей потребности. При этом, помимо расходов на оформление договоров страхования, туроператоры обязаны будут сделать взнос в ФПО на общую сумму 1,5 млрд рублей", - говоритсяв документе.

Практика последних двух лет показала, что туроператорам очень сложно получить финансовое обеспечение в размере, определенном законодательством, что может привести к рискам прекращения деятельности туроператора в случае отказа страховой компании заключить такой договор, добавили в Ростуризме.

"В случаях недостижения договоренностей со страховщиками, туроператоры в сфере выездного туризма могут воспользоваться альтернативным способом финансового обеспечения в виде наполнения ФПО на 7% годового оборота. Вместе с тем, указанный механизм обрел массовость только в 2021 году ввиду пониженных оборотов 2020 года вследствие пандемии. Для условного достижения всеми туроператорами размера ФПО (10,5 млрд рублей) туроператоры вынуждены будут в феврале-марте 2022 года внести в ФПО почти 8 млрд рублей, что в условиях необходимости ускоренного возврата денежных средств туристам по "доковидным" турам представляется экономически невозможным и нецелесообразным", - говорится в письме.

В ведомстве считают, что в январе-апреле 2022 года вырастет риск остановки работы туроператоров в условиях частичного восстановления туристских потоков, не только из-за пандемии и необходимости возвращать деньги, но и "по причинам невозможности получить минимальный уровень финансового обеспечения для продолжения туроператорской деятельности".

В отраслевом законе Ростуризм предложил установить единый подход к размеру финансового обеспечения, которое должно составлять 5% от годового оборота с определением требования к минимальному размеру, а также расширяющие способы финансового обеспечения (например, введение института независимых гарантий).

Туроператоров, имеющих финансовое обеспечение не менее 7% годового оборота, предлагается освободить от уплаты взносов в ФПО. Все это позволит повысить правовую защищенность российских туристов при одновременной оптимизации механизмов финансового обеспечения туроператоров и снижении для них финансовой нагрузки, считают в Ростуризме.

В ноябре в связи с остановкой деятельности пяти юрлиц туроператора "Музенидис Трэвел" вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил руководителям Ростуризма, Минфина и Минэкономразвития проработать вопрос повышения эффективности механизмов возмещения убытков, возникающих у туристов при банкротствах туроператоров.

О приостановке сразу пяти юрлиц "Музенидис Трэвел" было объявлено 12 ноября. По разным данным, речь шла о 25-27 тысячах пострадавших клиентов, заплативших деньги и не получивших за них услуг. Суммарно российские юридические лица "Музенидис Трэвел" были застрахованы на 80,5 млн рублей в страховой компании "ТИТ". В Российском союзе туриндустрии тогда заявили, что этой суммы фингарантий не хватит для выплат всем клиентам и туристы получат символические компенсации.

К 8 декабря в страховую компанию поступили заявления от примерно 8 тысяч туристов, которые в общей сложности потребовали им вернуть 1,2 млрд рублей.

Ростуризм Правительство ВСС Музенидис Трэвел коронавирус

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