Клиенты "Музенидис Трэвел" потребовали возмещения ущерба на 1,2 млрд руб.

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Клиенты туроператора "Музенидис Трэвел" заявили в страховую компанию "ТИТ" требований на возврат денежных средств за отмененные туры в Грецию почти на 1,2 млрд рублей, при этом объем обязательств страховщика составляет 80,5 млн рублей, сообщила на пресс-конференции в среду первый заместитель гендиректора страховой компании "ТИТ" Татьяна Анчеева.

По словам Анчеевой, всего получено почти 8 тыс. требований, из которых наибольшее число - по туроператору "Музенидис Трэвел Москва". Его клиенты подали почти 5 тыс. требований на общую сумму почти 800 млн рублей. Далее следует Ростов-на-Дону с количеством требований более 1,3 тыс. на почти 200 млн рублей. Клиенты туроператора из Санкт-Петербурга подали 914 требований на 125,4 млн рублей, а из Екатеринбурга - 410 требований на 72,6 млн рублей.

"Реально нанесенный ущерб по объему требований - более 1 млрд рублей. В настоящее время формируется реестр выплат. Согласно правилам страхования и закону об основах о туристской деятельности, если подано более одного требования выгодоприобретателей, реестр формируется с учетом расчета страховых возмещений пропорционально отношению общего объема заявленных требований по реестру в денежном выражении к размеру страховой суммы", - сказала она.

Анчеева заметила, что общая ответственность СК "ТИТ" по договорам гражданской ответственности туроператора составляет 80,5 млн рублей, а общий объем требований - более миллиарда рублей.

"В этом случае для определения размера выплат пострадавшим определяется коэффициент пропорций. Несложная формула, которая определяется отношением страховой суммы к общему размеру требований в денежном выражении. Данный коэффициент дальше применяется к каждому реальному размеру страхового требования", - сказала Анчеева.

Она подчеркнула, что по закону страховщик обязан урегулировать страховой случай в течение 30 дней.

"Я могу заверить, что СК "ТИТ" выполнит свои обязательства в полном объеме, и страховые выплаты туристы получат до 13 декабря 2021 года включительно", - сказала замгендиректора страховой компании.

Туроператор "Музенидис Трэвел" 12 ноября сообщил о приостановке деятельности всех своих пяти юридических лиц из-за невозможности выполнить обязательства перед туристами. По заявлению руководства компании, этот шаг связан в первую очередь с финансовыми проблемами принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции, которой были переведены все деньги за приобретенные туры, но которая, в свою очередь, не перевела их в отели.