РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

Туристы получат "символические" компенсации, считают в Союзе

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сумма задолженности перед клиентами компаний, работающих под брендом "Музенидис Трэвел", составляет 18 млн евро, их финансовых гарантий в 80,5 млн рублей не хватит для возврата денег всем туристам, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она уточнила, что 18 млн евро - это долг за отмененные туры или поездки, перенесенные с 2020 года.

"По информации "Музенидис Трэвел", речь идет о 25 тысячах туристов. Самое большое количество - у московской компании "Музенидис Трэвел", самой крупной среди российских дочек греческого холдинга", - рассказала она. Глава Ростуризма Зарина Догузова говорила ранее о 27 тысячах российских клиентов.

Под брендом "Музенидис Трэвел" деятельность в сфере выездного туризма осуществляли общества с ограниченной ответственностью "Музенидис Трэвел", "Музенидис Трэвел-СПб", "МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ - Ростов-на-Дону", "Музенидис Трэвел Екатеринбург", работающие соответственно в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и Екатеринбурге. Еще один туроператор - ООО "Музенидис Интур" - занимался внутренним туризмом.

По словам Тюриной, московский туроператор имеет гарантию на 50 млн рублей, три региональных - на 10 млн рублей каждый, туроператор по внутреннему туризму - на 500 тысяч рублей Суммарно финансовая ответственность всех пяти юрлиц перед туристами застрахована на 80,5 млн рублей. "При этом только "Музенидис Трэвел Екатеринбург продал туров более чем на 60 млн рублей. "Музенидис Трэвел-СПб" - более чем на 133 млн рублей. Самая большая задолженность - у московского туроператора "Музенидис Трэвел", - сказала представитель РСТ.

Тюрина подчеркнула, что туристы не смогут получить полный возврат средств за несостоявшиеся туры, суммы будут "символическими".

12 ноября российская "Музенидис Трэвел", который представляет греческую Mouzenidis Group, объявила об остановке деятельности из-за неспособности российских юрлиц исполнять взятые на себя обязательства. Летом принимающий в Греции оператор Mouzenidis Travel Greece прекратил работу и не смог вернуть российским туристам деньги за оплаченные туры. Найти инвесторов или взять кредиты российским партнерам холдинга не удалось, оплатить все туры повторно российская группа не в состоянии.

Российская группа "Музенидис Трэвел" пообещала уладить все формальности с клиентами и сообщила, что суммарно российские юридические лица застрахованы на 80,5 млн рублей в страховой компании "ТИТ".