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Ростуризм оценил годовой оборот туротрасли в 70% от "доковидного" уровня

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В 2021 году общий оборот российской туристической отрасли составит 2,5 трлн рублей, это 70% от "доковидного" уровня, сказала РБК глава Ростуризма Зарина Догузова.

"У нас одна из лучших динамик восстановления внутреннего туризма в мире. По нашим предварительным прогнозам, до конца 2021 года турпоток внутри России составит 56 млн человек - это люди, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. Это значит, что мы почти на 90% восстановим объемы внутреннего туризма к показателям 2019 года", - сказала она.

Она отметила регионы, которые полностью восстановят либо даже превзойдут показатели 2019 года. Это курортные Крым и Краснодарский край, а также Алтай, Камчатка, Калининградская область, Карелия, Сахалин, Мурманская область, Дагестан, Кабардино-Балкария. Не удалось пока восстановиться регионам, которые зависят от иностранного и делового потока - Москве, Петербургу, Владивостоку.

"В целом именно за счет опережающих темпов роста внутреннего туризма мы в этом году восстановим общий оборот отрасли до 2,5 трлн [рублей], это 70% от "доковидного" уровня в 3,7 трлн рублей. Но по-прежнему мы недополучаем 1,2 трлн рублей - из-за отсутствия иностранных туристов. Таким образом, Россия по итогам года восстановит туристическую отрасль по ключевым показателям в среднем на 80% от "доковидного" уровня - это один лучших показателей в мире", - сказала Догузова.

Занятость в туризме в 2021 году восстановилась к "доковидному" уровню, на 92%, до 2,3 млн человек после сокращения в 2020 году до 1,7 млн человек. Быстрое восстановление внутреннего туризма, особенно в низкий сезон, в Ростуризме частично связывают с программой кэшбэка на туры по России. Участники программы потратили на путешествия 34 млрд рублей.

Зарина Догузова Ростуризм коронавирус

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