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СП Синары и Siemens в 2025 году начнет изготовление электропоезда с низкой платформой

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Siemens и группы "Синара") планирует с 2025 года начать изготовление опытного образца электропоезда "Ласточка" с высотой платформы 200 мм, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора по технической политике "Уральских локомотивов" Виталий Брексон.

"В Европе платформа 550 мм. Наконец-то в России в правила технической эксплуатации железных дорог добавили изменения и там есть такая средняя платформа. Если бы она была у нас, то мы могли бы достаточно быстро сделать новые модели поезда. Но, к сожалению, внедрение даже такой средней платформы - это тяжелое финансово и технически мероприятие", - сказал он, выступая в рамках научно-популярного проекта "Синара Public Talks" в Екатеринбурге.

При этом Брексон отметил, что "Уральские локомотивы" готовы сделать модель поезда с заниженной платформой.

"Уже есть такой эскиз, поезд для платформы 200 мм. Для "Ласточки" специально такая двухкузовная секция разрабатывается", - сказал он.

Брексон уточнил, что исторически российские платформы имели два формата по высоте: высокая - 1200-1300 мм, для обеспечения мобилизационной способности войск, и низкая - 200 мм.

"Уральские локомотивы" серийно выпускают грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 "Синара" и с асинхронным 2ЭС10 "Гранит", а также электрички "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.

Синара Siemens Уральские локомотивы

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