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Газпромбанк продаст оператора технических газов группе "Синара"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) заключил сделку с группой "Синара" по продаже ей 99,9% ООО "КриоГаз", являющегося оператором бизнеса технических газов, говорится в сообщении ГПБ.

Закрыть сделку планируется в первом квартале 2022 года. Ее сумму банк не раскрывает.

Клиентами "КриоГаза" являются крупнейшие нефтехимические и металлургические предприятия.

"КриоГаз" занимается производством, доставкой и реализацией сжиженного природного газа (СПГ) для различных потребителей. Помимо снабжения основных клиентов техническими газами "по трубе", предприятие также продает кислород, азот и аргон в жидком виде. Производственные площади размещены в Свердловской, Ростовской, Тульской областях.

Основным собственником "КриоГаза" с долей 99,9% является ПАО "Криогенмаш", входящее в группу ОМЗ, подконтрольную Газпромбанку.

"Сделка с группой "Синара", являющаяся для нас закономерным продолжением реализации стратегии банка в части промышленных активов, обеспечит уверенное продолжение проделанной нами работы. Новый собственник бизнеса - сильная промышленная компания, профильный инвестор, обеспечит непрерывность и качество поставок технических и медицинских газов потребителям", - прокомментировал сделку зампред правления Газпромбанка Тигран Хачатуров, слова которого приведены в сообщении.

Приобретение компании "КриоГаз" позволит группе "Синара" в рамках ESG-стратегии открыть новое направление, связанное с развитием перспективных газовых технологий, отметил вице-президент "Синары" Евгений Гриценко. "Сегодня большую перспективу имеет формат онсайт-проектов, когда воздухоразделительное оборудование устанавливается прямо на территории предприятия-заказчика и внедряется в производственную цепочку. Кроме того, имеющиеся мощности ООО "КриоГаз" могут производить газ для медицинских учреждений, что особенно актуально в сегодняшних условиях", - подчеркнул Гриценко.

Газпромбанк Синара КриоГаз

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