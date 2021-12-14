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ЕК предложила отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года

ЕК предложила отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года
Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предлагает ввести запрет на продление долгосрочных контрактов на поставку природного газа в страны ЕС после 2049 года в рамках стратегии "зеленого перехода", сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

Ожидается, что документ будет опубликован 15 декабря, и его на следующий день обсудят на саммите ЕС в Брюсселе. В нем также есть предложения по повышению энергетической безопасности Евросоюза, в том числе за счет увеличения заполняемости газохранилищ перед началом отопительного сезона и создания стратегических запасов операторами газораспределительных систем.

Запрет долгосрочных контрактов противоречит позиции России, которая давно указывает на выгоды таких соглашений по сравнению с покупками газа на спотовых рынках. Россия, обеспечивающая треть потребностей Европы в газе, призывает европейские страны заключать больше таких соглашений, в том числе чтобы избежать волатильности цен на топливо.

Европа сталкивается с растущими рисками в преддверии зимы, поскольку запасы газа в регионе упали до рекордно низких уровней для этого времени года. Брюссель также опасается возможных перебоев поставок из России из-за напряженности между Москвой и Киевом. В ряде европейских стран, в том числе в Польше, обвиняют Кремль в использовании газа в качестве инструмента политического давления. В Москве эти обвинения отвергают.

Варшава на прошлой неделе заявила, что ожидает сохранения волатильности на газовом рынке до принятия окончательного решения по газопроводу "Северный поток 2".

Еврокомиссия Евросоюз Газпром Брюссель Польша Северный поток 2

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