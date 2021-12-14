ЕК предложила отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предлагает ввести запрет на продление долгосрочных контрактов на поставку природного газа в страны ЕС после 2049 года в рамках стратегии "зеленого перехода", сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

Ожидается, что документ будет опубликован 15 декабря, и его на следующий день обсудят на саммите ЕС в Брюсселе. В нем также есть предложения по повышению энергетической безопасности Евросоюза, в том числе за счет увеличения заполняемости газохранилищ перед началом отопительного сезона и создания стратегических запасов операторами газораспределительных систем.

Запрет долгосрочных контрактов противоречит позиции России, которая давно указывает на выгоды таких соглашений по сравнению с покупками газа на спотовых рынках. Россия, обеспечивающая треть потребностей Европы в газе, призывает европейские страны заключать больше таких соглашений, в том числе чтобы избежать волатильности цен на топливо.

Европа сталкивается с растущими рисками в преддверии зимы, поскольку запасы газа в регионе упали до рекордно низких уровней для этого времени года. Брюссель также опасается возможных перебоев поставок из России из-за напряженности между Москвой и Киевом. В ряде европейских стран, в том числе в Польше, обвиняют Кремль в использовании газа в качестве инструмента политического давления. В Москве эти обвинения отвергают.

Варшава на прошлой неделе заявила, что ожидает сохранения волатильности на газовом рынке до принятия окончательного решения по газопроводу "Северный поток 2".