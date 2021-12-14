В Минэнерго сообщили о новых желающих экспортировать из РФ природный газ по трубе

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Помимо "Роснефти" появились новые желающие экспортировать из России природный газ по трубопроводу, рассказал журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" попросила в порядке эксперимента разрешить ей экспортировать в Европу 10 млрд куб. м газа в год. На данный момент поставлять российский природный газ по газопроводам может только "Газпром", проводится поэтапная либерализация экспорта СПГ.

"По "Роснефти" идёт проработка еще, это будет как эксперимент", - сказал во вторник министр.

"Было ещё одно обращение (от другой компании - ИФ), но надо сначала на эксперименте научиться, подготовиться, сформулировать требования к агентским договорам. После этого можно обсуждать когда-нибудь тему с другими компаниями", - добавил министр.

"Их нужно допустить до трубы. У них есть ресурс, а транспорт - у "Газпрома", - пояснил Шульгинов суть возможных изменений в агентском соглашении.