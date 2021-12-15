Сбербанк предоставит УГМК 25 млрд рублей на разработку медного месторождения

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что заключил с АО "Учалинский ГОК" (входит в группу "Уральской горно-металлургической компании", УГМК) соглашение об открытии кредитной линии на сумму 25 млрд рублей. Эти деньги пойдут на разработку Ново-Учалинского медноколчеданного месторождения.

Общий объем запасов руды на месторождении оценивается в 112 млн тонн, максимальная мощность добычи - 4,5 млн тонн руды в год. Предполагается, что этот проект поможет УГМК пополнить сырьевую базу для производства рафинированной меди и цинка и обеспечит загрузку металлургических предприятий группы более чем на 25 лет.

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов через пресс-службу напомнил, что банк финансирует и разработку Корбалихинского месторождения УГМК и помогает компании наращивать перерабатывающие мощности.

Попов и гендиректор УГМК Андрей Козицын также подписали соглашение, по которому Сбербанк станет стратегическим партнером УГМК в области устойчивого развития.