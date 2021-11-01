УГМК попросила у ФАС разрешения купить золотодобытчика "Высочайший"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU -Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке 100% золотодобытчика "Высочайший" (GV Gold), сообщила ФАС.

В пресс-службе УГМК не уточнили условия, цели и сроки возможной сделки, сославшись на то, что компания не комментирует намерения и будущие планы. В "Высочайшем" также не стали комментировать сообщение ФАС.

Покупкой GV Gold в разное время интересовались китайская Fosun, структуры Романа Троценко, Кенеса Ракишева. Источник "Интерфакса" также говорил, что Владислав Свиблов смотрел на "Высочайший".

"На протяжении этих 25-30 лет каждый год на нас кто-нибудь выходил с предложением о покупке и спрашивал: "Вы продадите?" И я отвечал: "Если вы дадите нам такую цену, от которой мы не можем отказаться, то продадим". Но за 25 лет нам никто не смог предложить такую цену, чтоб мы не смогли отказаться", - рассказывал в прошлом году "Интерфаксу" совладелец "Высочайшего", председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев.

"Высочайший" также уже неоднократно заявлял о желании провести IPO, в последний раз - весной 2021 года. Тогда компания была оценена в 90,7-112,7 млрд рублей. Но буквально накануне начала торгов золотодобытчик вновь отложил размещение.

Крупнейшими акционерами "Высочайшего" помимо Докучаева являются зампредправления Ланта-банка Наталья Опалева и гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурса" Валериан Тихонов, каждый из них контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% - Владимир Страздинг, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% - доля миноритариев.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий России. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы