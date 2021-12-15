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Путин и Си Цзиньпин обсудили создание инфраструктуры для торговых операций РФ-КНР

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили необходимость создания независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем, на которую не смогли бы влиять третьи страны, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Об этом Ушаков сказал журналистам в среду по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина.

Он также сообщил, что лидеры двух стран выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов и эмитентов на фондовом рынке друг друга.

На уточняющий вопрос журналистов, обсуждается ли уже в практической плоскости создание такой системы взаиморасчетов между Москвой и Пекином, представитель Кремля сказал: "Это реально обсуждается и реально происходит".

Кроме того, состоялся обмен опытом в такой сфере, как цифровые валюты центральных банков.

По словам Ушакова, также было отмечено, что в последний год сделан важный шаг вперед по совершенствованию инфраструктуры на российско-китайской границе. Так, после многих лет работы завершено строительство автомобильного мостового перехода через реку Амур в район городов Благовещенск и Хэйхэ.

На финишную прямую вышло также сооружение железнодорожного моста через Амур в районе пунктов пропуска Нижнеленинское и Тунцзян, сказал помощник президента.

По его словам, значение этих двух проектов трудно переоценить, поскольку до сих пор на всем участке границы между странами, который проходит по крупным рекам Амур и Уссури (это около 2300 км), не было ни одного постоянного моста.

"С учетом важности этих проектов было достигнуто понимание в ходе разговора, что в следующем году главы государств в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска движения по одному из мостов через Амур", - сообщил Ушаков.

Владимир Путин Си Цзиньпин Китай Юрий Ушаков

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