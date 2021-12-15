Uber планирует со временем продать долю в DiDi

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси с доставки еды Uber Technologies планирует со временем продать долю в китайской DiDi Global Inc., поскольку намерен избавляться от нестратегических активов, заявил на виртуальной конференции глава Uber Дара Хосровшахи.

DiDi является конкурентом Uber, и "Китай представляет собой довольно сложный рынок с очень малым уровнем транспарентности", отметил он.

Топ-менеджер добавил, что с продажей своих 12,8% в DiDi Uber не торопится и собирается "со временем умно ее монетизировать".

Uber покинул рынок Китая пять лет назад и продал свои китайские активы DiDi в обмен на долю.