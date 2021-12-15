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Сбербанк ждет замедления розничного кредитования в 2022 году до 10-12%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк прогнозирует замедление роста розничного кредитования по сектору до 10-12%, корпоративного - до 7-10%, следует из презентации банка.

"На 2022 год мы прогнозируем, что кредитование корпоративных клиентов немного замедлится на фоне увеличения процентных ставок и завершения восстановительного роста экономики в 2021 году. Мы ожидаем, что кредиты юридических лиц будут расти близко к темпам роста номинального ВПП - на 7-10% в год. Основным точками роста будут кредитование малого и среднего бизнеса, строительного сектора, сельского хозяйства и здравоохранения", - сообщила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико в ходе "Дня инвестора".

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"Розничное кредитование также замедлится после сильного 2021 года. Темп роста сектора составит 10-12%. При этом наш портфель будет расти чуть быстрее. Основным драйвером увеличения кредитного портфеля в розничном сегменте останется ипотечное кредитование", - добавила Бурико.

Средства физических лиц на депозитах в российских банках в 2022 году вырастут на 6-8%, юридических лиц - на 11-13%. Сам Сбербанк планирует "двигаться чуть быстрее", отметила финансовый директор.

Сбербанк немного уточнил прогнозы по приросту корпоративного кредитования банковского сектора на 2021 год до 9-12% с 8-12% ранее, розничного - до 21-23% с 20-22% ранее, следует из презентации. По этим показателям банк рассчитывал расти на уровне сектора.

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"Темп роста кредитования физических лиц превысит в 2021 году 20%", - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе "Дня инвестора", отметив, что ключевым драйвером этого роста стала ипотека.

Сбербанк также повысил прогноз по росту средств юрлиц по сектору в целом на 2021 год до 22-24% с 20-22% ранее, сохранил прогноз по росту средств физлиц на уровне 7-9%. Банк рассчитывал увеличить эти показатели в соответствии с сектором.

"Прибыль банковской системы (в 2021 году - ИФ) также обновит максимумы и составит свыше 2 трлн рублей", - добавил Греф.

Сбербанк Герман Греф

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