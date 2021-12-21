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В Сбербанке допустили рост ставок по ипотеке до двухзначных в 2022 году

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году ставки по ипотеке могут вырасти до двузначных значений, не исключает зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

"Мы будем смотреть за рынком. Возможность того, что ставки станут двузначными, я не исключаю. Посмотрим, на текущий момент пока не так", - сказал он журналистам.

По его словам, все будет зависеть от развития ситуации с инфляцией, динамики ключевой ставки и изменения стоимости денег на рынке. Если инфляция снизится, то сначала будет подорожание ипотеки, потом стабилизация ее стоимости и затем снижение ставок по ней.

"Предпосылки определенные к тому, чтобы ставки стали выше 10%, на сегодня существуют. Я думаю, что на это, конечно, надо будет посмотреть в январе-феврале, - заявил зампред Сбербанка. - С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что у этого рынка есть свои ограничения, я имею в виду с позиции как раз спроса и возможностей населения, поэтому это всегда будет такой в каком-то смысле баланс".

Царев также спрогнозировал замедление роста рынка ипотечного кредитования в 2022 году.

Глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутков в интервью РБК спрогнозировал повышение средних ставок по ипотеке до двузначных значений.

"В следующем году ставки могут вырасти до 10-10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25-0,5 п.п. выше", - пояснил он.

Сбербанк Кирилл Царев Виталий Мутко ДОМ.РФ

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