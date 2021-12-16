Максимальный размер спецвклада для бедных в РФ может составить 200-300 тыс. руб.

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Максимальный размер специального вклада для людей с низкими доходами, ставка по которому может быть привязана к инфляции или ключевой ставке ЦБ, может составить 200-300 тыс. рублей, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что вопрос создания механизма специального банковского вклада для малообеспеченных людей с привязкой к инфляции или ключевой ставке обсуждался в конце ноября в парламенте вместе с представителями ЦБ.

"Начались дискуссии о размере (вкладов - ИФ), которые требуют соответствующей защиты. Кстати и мировая практика, насколько мы знаем, существует. Во Франции, например, такие вклады определенным образом защищаются от инфляции, поэтому цифра пока находится в центре внимания. Сначала назвали 50 тыс. (рублей - ИФ) вклад, такой был подход. Как оказалось, таких вкладов очень немного и поэтому смысла принятия закона по этой сумме особого нет. Сейчас увеличили ее, причем по предложению самого рынка, до 200-300 тыс. Я думаю, примерно в этих пределах мы остановимся", - сказал Аксаков в ходе пресс-конференции в четверг.

По словам главы комитета, законопроект в активной фазе подготовки и январь - реальный срок для его внесения Госдуму.

Как сообщалось в конце ноября зампред ЦБ Ольга Полякова, выступая в Госдуме, предложила проработать механизм специального банковского вклада для малообеспеченных людей с привязкой к инфляции или ключевой ставке. "Если говорить о категории граждан малообеспеченных, мы предлагаем выработать механизм создания специального банковского вклада для людей с невысокими доходами, такой вклад может быть у человека один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции", - сказала она. Для определения категории граждан с невысокими доходами можно будет использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством, добавила Полякова.

Во Франции и Бельгии для поддержания покупательской способности домашних хозяйств созданы регулируемые депозиты (regulated-deposit accounts). В отличие от обычных сберегательных счетов процентные ставки по ним устанавливаются нормативно, как правило, они выше рыночных, и банки не могут их самостоятельно менять. Выплачиваемые проценты по таким вкладам частично или полностью освобождены от налогов. При этом один человек может открыть только один регулируемый депозит.

"Мы внимательно анализируем международный опыт и видим потенциал для внедрения подобного механизма в России. Точные параметры сейчас обсуждаются", - заявляли ранее в пресс-службе ЦБ.