ЦБ предложил ограничить сумму вклада для малообеспеченных планкой 100 тыс. руб.

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предложил ограничить сумму вклада для малообеспеченного населения планкой 100 тыс. рублей, заявил в Госдуме зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Мы также рассматриваем вариант специального банковского вклада, об этом мы уже в Госдуме докладывали, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей", - сказал он.

Предложенная ЦБ сумма ниже той, что озвучивал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на прошлой неделе. По мнению депутата, максимальный порог депозита для людей с низкими доходами можно установить на уровне 200-300 тыс. рублей. По его словам, законопроект в активной фазе подготовки, и январь - реальный срок для его внесения Госдуму.

В конце ноября зампред ЦБ Ольга Полякова, выступая в Госдуме, предложила проработать механизм специального банковского вклада для малообеспеченных людей с привязкой к инфляции или ключевой ставке. "Если говорить о категории граждан малообеспеченных, мы предлагаем выработать механизм создания специального банковского вклада для людей с невысокими доходами, такой вклад может быть у человека один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции", - сказала она. Для определения категории граждан с невысокими доходами можно будет использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством, добавила Полякова.

Во Франции и Бельгии для поддержания покупательской способности домашних хозяйств созданы регулируемые депозиты (regulated-deposit accounts). В отличие от обычных сберегательных счетов процентные ставки по ним устанавливаются нормативно, как правило, они выше рыночных, и банки не могут их самостоятельно менять. Выплачиваемые проценты по таким вкладам частично или полностью освобождены от налогов. При этом один человек может открыть только один регулируемый депозит.