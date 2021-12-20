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ЦБ предложил ограничить сумму вклада для малообеспеченных планкой 100 тыс. руб.

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предложил ограничить сумму вклада для малообеспеченного населения планкой 100 тыс. рублей, заявил в Госдуме зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Мы также рассматриваем вариант специального банковского вклада, об этом мы уже в Госдуме докладывали, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей", - сказал он.

Предложенная ЦБ сумма ниже той, что озвучивал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на прошлой неделе. По мнению депутата, максимальный порог депозита для людей с низкими доходами можно установить на уровне 200-300 тыс. рублей. По его словам, законопроект в активной фазе подготовки, и январь - реальный срок для его внесения Госдуму.

В конце ноября зампред ЦБ Ольга Полякова, выступая в Госдуме, предложила проработать механизм специального банковского вклада для малообеспеченных людей с привязкой к инфляции или ключевой ставке. "Если говорить о категории граждан малообеспеченных, мы предлагаем выработать механизм создания специального банковского вклада для людей с невысокими доходами, такой вклад может быть у человека один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции", - сказала она. Для определения категории граждан с невысокими доходами можно будет использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством, добавила Полякова.

Во Франции и Бельгии для поддержания покупательской способности домашних хозяйств созданы регулируемые депозиты (regulated-deposit accounts). В отличие от обычных сберегательных счетов процентные ставки по ним устанавливаются нормативно, как правило, они выше рыночных, и банки не могут их самостоятельно менять. Выплачиваемые проценты по таким вкладам частично или полностью освобождены от налогов. При этом один человек может открыть только один регулируемый депозит.

Владимир Чистюхин ЦБ РФ

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