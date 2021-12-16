Депутат Аксаков отметил, что власти выбирают между запретом и легализацией криптобирж

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Во власти сейчас обсуждается два диаметрально противоположных подхода к регулированию в России криптовалют - от полного запрета до легализации бирж, в течение 2022 года нужно будет определиться с выбором, заявил на пресс-конференции председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о налогообложении криптовалют.

"Вот все дискуссии, связанные с тем, как определять соответствующие инструменты новые и как налогооблагать, должны быть в весеннюю сессию (с 10 января по 31 июля 2022 года - ИФ) обязательно завершены, для того, чтобы в следующий налоговый период, 2023 год, уже мы могли войти с полным пониманием, как все это должно регулироваться", - сказал он.

"Есть подходы очень жесткие о том, что полностью запретить приобретение, владение криптовалют. Есть подход, что здесь должны быть соответствующее криптообменники, биржи легализованы для того, чтобы все было прозрачно, понятно регулирующим органам, ну и той же Федеральной налоговой службе (ФНС) было бы легче налогооблагать эти операции", - сказал Аксаков.

Депутат особо отметил процесс майнинга криптовалют, для которого необходимо энергоемкое оборудование. Высказался за внесение этой деятельности в ОКВЭД, что позволит взимать с майнеров налоги, а также предоставлять им электроэнергию не по льготной цене для физических лиц, как это делается сейчас, а по цене для промышленных потребителей.

"Если мы майнинг определяем как вид бизнес-деятельности, значит, он должен приобрести ОКВЭД и соответствующим образом налогооблагаться. Думаю, что мы к этому придем, я считаю, что нам его необходимо узаконивать, в том числе с точки зрения налогообложения и в том числе с точки зрения потребления электроэнергии как бизнес-института, а не как физических лиц, которые получают по льготным тарифам электроэнергию", - сказал Аксаков.

Правительственный законопроект о признании цифровой валюты имуществом в целях налогообложения был внесен в Госдуму в декабре 2020 года. В первом чтении он был принят в январе. Комментируя ситуацию, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что прежде чем облагать криптовалюту налогом, нужно ее легализовать.