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Крашенинников указал, что для налогообложения сделок с криптовалютой ее нужно сначала признать

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Обложение налогами криптовалюты потребует легализации сделок, совершенных с ней, заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенифнников. Он высказал мнение, что легализовать криптовалюту все же нужно.

17 февраля Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект об обязательном декларировании цифровой валюты и о штрафах для налогоплательщиков, которые не включат в налоговую базу прибыль или доходы от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровых валют.

"У нас по крипотвалюте какая история. С одной стороны, ее не признают объектом, с другой стороны, правительство внесло законопроект о том, что ее нужно облагать налогом. Мы им говорим, ребят, вы определитесь: либо вы облагаете налогом, а значит это (криптовалюта. - ИФ.) объект, либо, если говорите, что это не объект, тогда что-то делайте. (...) Мы считаем, что если идти на то, что это (криптовалюта. - ИФ.) объект, следовательно нужно, чтобы была возможность осуществлять сделки: легальные, а не как сейчас. Нужно, чтобы была возможность наследования, нужно чтобы это попадало в совместную собственность", - сказал он на встрече с депутатами Екатеринбургской городской думы в среду.

Если цифровая валюта будет признана "хоть каким-то образом, в ограниченном виде или еще в каком-то, то должно быть какое-то регулирование", добавил Крашенинников.

Принятый в первом чтении законопроект № 1065710-7 вводит требование об обязательном декларировании цифровой валюты в Налоговой кодекс и предлагает считать эту валюту имуществом при применении Налогового кодекса. Функции рыночной оценки цифровой валюты для расчета размеров штрафов закрепляются за ФНС.

Законопроект получил отрицательный отзыв президентского совета по кодификации и ряд замечаний от депутатов. Критики проектов указывают, что он признает цифровую валюту имуществом, но только для применения Налогового кодекса, в то время как в Гражданском кодексе такое понятие, как цифровая валюта, отсутствует.

Определение цифровой валюты содержится во вступившем в силу с 1 января 2021 года законе о цифровых финансовых активах (ЦФА), но этот же закон запрещает в России рекламу способов платежа цифровыми валютами и использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг. При этом ситуация осложняется еще и тем, что закон о банкротстве и об исполнительном производстве признает цифровую валюту имуществом.

Законопроект должны доработать ко второму чтению. Поправки к нему принимаются до 18 марта.

Госдума ФНС Правительство Павел Крашенинников

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