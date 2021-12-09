ЦБ после выхода данных по инфляции за ноябрь не стал корректировать сигнал

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Банк России, обещавший уделить особое внимание анализу данных по инфляции за ноябрь, после их публикации не стал корректировать сигнал по ключевой ставке перед началом "недели тишины".

Отсчет "недели тишины" перед заседанием совета директоров ЦБ по ставке 17 декабря начинается завтра.

В четверг ЦБ ограничился коротким комментарием, констатировав, что устойчивая составляющая инфляции в ноябре оставалась высокой. Полный текст информационно-аналитического комментария "Динамика потребительских цен" за ноябрь регулятор опубликует в день совета директоров по ставке - 17 декабря 2021 года.

Росстат накануне сообщил, что инфляция в РФ в ноябре 2021 года составила 0,96% после 1,11% в октябре (совпав с ожиданиями аналитиков). За январь-ноябрь 2021 года цены выросли на 7,51%. В годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года ускорилась до 8,40% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в декабре совет директоров ЦБ будет рассматривать варианты от сохранения ставки до ее повышения на 100 базисных пунктов (б.п.). Это предусматривает и диапазон средней ключевой ставки с 25 октября до конца года на уровне 7,5-7,7%. Сохранение ставки и повышение ее небольшим шагом в 25 б.п. маловероятно.

Позднее глава ЦБ заявила, что Банк России не исключает уточнения вариантов повышения ключевой ставки в декабре после анализа данных по инфляции за ноябрь. "Наш базовый сценарий предусматривает диапазон повышения ставки от 0 до 100 базисных пунктов. Сейчас мы прогнозируем, что мы идем по базовому сценарию. Но мы ждем месячных данных по инфляции за ноябрь, проанализируем эти данные и затем, возможно, обновим наши прогнозы. Сейчас мы находимся на высокой границе диапазона, но в базовом сценарии. В базовом сценарии мы прогнозируем самый большой шаг повышения ставки - 100 базисных пунктов", - сказала Набиуллина на прошлой неделе.

Зампред Банка России Алексей Заботкин позже отметил, что корректировка ожиданий рынка, когда регулятор рассматривает широкий диапазон решений по ставке, может только навредить. "Когда диапазон широкий, как мы обсудили, и в декабре тоже будет широкий набор альтернатив, то попытка корректировать может причинить больше вреда, чем пользы. Поскольку рынки, аналитики, медиа склонны излишне буквально зачастую интерпретировать посылы центральных банков, опять же не только у нас, во всем мире, то это может в дальнейшем осложнить объяснение решения, если оно в итоге так и не состыкуется с той интерпретацией, которая будет спровоцирована дополнительной коммуникацией", - пояснил он в интервью "Интерфаксу".

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре - сразу на 75 б.п. - до 7,50%.