Набиуллина отметила сохраняющийся дефицит мигрантов на рынке труда

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Приток трудовых мигрантов в Россию вернулся к допандемийному уровню, но иностранной рабочей силы все равно не хватает из-за возросшего спроса в отдельных отраслях, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Отдельно остановлюсь на рынке труда. Уровень безработицы в октябре обновил исторический минимум, достигнув 3,3%. Спрос на рабочую силу продолжает расти: количество вакансий заметно выше, чем два года назад, где-то на треть. Во многих отраслях ощущается нехватка персонала, причем как специалистов, так и неквалифицированных работников", - сказала она.

"Если посмотрим на миграционный приток рабочий силы, то он, по оперативным данным, уже вернулся к допандемическому уровню. Но из-за того, что спрос в отраслях с большой долей трудовых мигрантов (доставке товаров, строительстве) за это время существенно вырос, их все равно не хватает", - добавила она.

Все больше предприятий вынуждены повышать зарплаты "двузначными темпами", чтобы удержать сотрудников. "Нехватка работников - это один из факторов, ограничивающий возможности предприятий по расширению производства - им сложно догонять растущий спрос. Это говорит об усилении проинфляционных рисков со стороны рынка труда", - отметила Набиуллина.