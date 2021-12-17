Кремль пообещал разобраться, если мигранты будут жаловаться на новые правила

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают задачей миграционных властей - обеспечить выполнимость требований для иностранцев, которые приезжают работать в Россию, и обещают реагировать, если с исполнением новых правил возникнут проблемы. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В России с 29 декабря вступают в силу новые правила для иностранцев, которые собираются работать в России дольше трех месяцев. Они будут обязаны сдавать анализы на туберкулез, ВИЧ, сифилис и другие заболевания. Эти требования вызвали неоднозначную реакцию среди зарубежных предпринимателей, которые высказали мнение, что это может негативно отразиться на присутствии зарубежного бизнеса в России.

"Есть определенные правила, и здесь важно, чтобы их можно было легко реализовать. (...) Это задачи и функции наших миграционных властей. Если с этим будут возникать какие-то проблемы, будем реагировать", - сказал Песков.

Он напомнил, что президент Владимир Путин всегда выступал за создание "максимально комфортных условий для иностранных бизнесменов, инвесторов, специалистов и много делает для этого, как много делает для этого и российское правительство".

Негативного влияния новых миграционных требований на российскую экономику Песков не ожидает. Он сослался на мировой опыт, отметив, что аналогичные правила действуют во многих странах для желающих легализоваться.