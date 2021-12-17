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Кремль пообещал разобраться, если мигранты будут жаловаться на новые правила

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают задачей миграционных властей - обеспечить выполнимость требований для иностранцев, которые приезжают работать в Россию, и обещают реагировать, если с исполнением новых правил возникнут проблемы. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В России с 29 декабря вступают в силу новые правила для иностранцев, которые собираются работать в России дольше трех месяцев. Они будут обязаны сдавать анализы на туберкулез, ВИЧ, сифилис и другие заболевания. Эти требования вызвали неоднозначную реакцию среди зарубежных предпринимателей, которые высказали мнение, что это может негативно отразиться на присутствии зарубежного бизнеса в России.

"Есть определенные правила, и здесь важно, чтобы их можно было легко реализовать. (...) Это задачи и функции наших миграционных властей. Если с этим будут возникать какие-то проблемы, будем реагировать", - сказал Песков.

Он напомнил, что президент Владимир Путин всегда выступал за создание "максимально комфортных условий для иностранных бизнесменов, инвесторов, специалистов и много делает для этого, как много делает для этого и российское правительство".

Негативного влияния новых миграционных требований на российскую экономику Песков не ожидает. Он сослался на мировой опыт, отметив, что аналогичные правила действуют во многих странах для желающих легализоваться.

Дмитрий Песков МВД Кремль

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